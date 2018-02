Skonsolidowany zysk netto PGNiG w IV kw. wyniósł 0,43 mld zł wobec 0,72 mld zł rok wcześniej - podała spółka w szacunkowych wynikach. W całym 2017 roku zysk sięgnął 2,9 mld zł wobec 2,35 mld zł wypracowanych w 2016 roku.

Skonsolidowane przychody PGNiG w czwartym kwartale wzrosły do 10,97 mld zł z 10,15 mld zł przed rokiem.

Zysk EBITDA grupy spadł w czwartym kwartale do 1,29 mld zł z 1,71 mld zł rok wcześniej. W komunikacie podano, że wynik EBITDA oczyszczony o wpływ odpisów wyniósł 1,84 mld zł wobec 1,83 mld zł rok wcześniej.

Skorygowany zysk EBITDA wzrósł w czwartym kwartale w segmencie poszukiwania i wydobycia, do 1,02 mld zł z 0,73 mld zł rok wcześniej oraz w segmencie wytwarzanie, do 0,24 mld zł z 0,21 mld zł rok wcześniej. Spadki zysków miały natomiast miejsce w segmentach obrotu i magazynowania (do 0,09 mld zł zysku z 0,33 mld zł zysku przed rokiem) oraz dystrybucji (do 0,53 mld zł zysku z 0,6 mld zł rok wcześniej).

W 2017 roku wynik EBITDA całej grupy wyniósł 6,55 mld zł, rosnąc z 5,97 mld zł rok wcześniej. Spółka podała, że zysk skorygowany o wpływ odpisów aktualizujących majątek trwały wyniósł 6,98 mld zł wobec 6,81 mld zł porównywalnego wyniku rok wcześniej.

Łączne przychody grupy PGNiG w ubiegłym roku wyniosły 35,86 mld zł i były wyższe od przychodów za 2016 rok, które wyniosły 33,2 mld zł.

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes prognozowali, że PGNiG wypracuje w całym 2017 roku odpowiednio 35,7 mld zł przychodów, 7,2 mld zł zysku EBITDA oraz 3,36 mld zł zysku netto.

Publikacja raportu okresowego spółki za 2017 rok zaplanowana jest na 14 marca.

Szacunkowe wyniki PGNiG w IV kwartale 2017 roku i całym ubiegłym roku w mld zł IV kwartał 2016 roku 2016 rok IV kwartał 2017 roku 2017 rok Skonsolidowane przychody 10,15 33,2 10,97 35,86 Skonsolidowany wynik EBITDA, w tym: 1,71 5,97 1,29 6,55 Poszukiwanie i Wydobycie 0,66 2,21 0,83 3,86 Obrót i Magazynowanie 0,32 0,61 -0,27 -0,46 Dystrybucja 0,59 2,56 0,53 2,49 Wytwarzanie 0,2 0,76 0,24 0,84 Skonsolidowany wynik EBIT 1,05 3,36 0,62 3,88 Skonsolidowany wynik netto 0,72 2,35 0,43 2,9

(PAP Biznes)

kuc/ jtt/