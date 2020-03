Rząd odwołuje wszystkie imprezy masowe

Podjęliśmy decyzję o odwołaniu wszystkich imprez masowych - oświadczył premier Mateusz Morawiecki we wtorek po spotkaniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego.

"Obserwując wszystko wokół i czytając zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, a także w dyskusjach z wieloma naszymi partnerami, premierami, prezydentami innych państw podejmujemy decyzje, które mają na celu zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Ograniczanie jego skutków społecznych, ograniczanie jego skutków przede wszystkim dla zdrowia publicznego" - mówił premier.

Morawiecki poinformował, że na porannym spotkaniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego podjęto decyzję o odwołaniu wszystkich imprez masowych, których - zaznaczył - "szczegółowa definicja znajduje się w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych".

Dodał, że rozważane są kolejne kroki, a informacje w tej kwestii podawane będą w kolejnych dniach.

Czym jest impreza masowa? Przez definicję imprezy masowej należy rozumieć imprezę masową artystyczno-rozrywkową, masową imprezę sportową, w tym mecz piłki nożnej: imprezie masowej artystyczno-rozrywkowej – należy przez to rozumieć imprezę o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub zorganizowane publiczne oglądanie przekazu telewizyjnego na ekranach lub urządzeniach umożliwiających uzyskanie obrazu o przekątnej przekraczającej 3 m, która ma się odbyć: a) na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000, b) w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, w których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 500; masowej imprezie sportowej – należy przez to rozumieć imprezę masową mającą na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowaną na: a) stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, u zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej – nie mniej niż 300, b) terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000; meczu piłki nożnej – należy przez to rozumieć masową imprezę sportową mającą na celu współzawodnictwo w dyscyplinie piłki nożnej, organizowaną na stadionie lub w innym obiekcie sportowym, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000; źródło: policja.pl

Premier: Rozważmy kolejne kroki w walce z koronawirusem

Rozważmy kolejne kroki w walce z kornawirusem, ale o tym będziemy informowali jutro i w kolejnych dniach - zapowiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki po ogłoszeniu decyzji o odwołaniu wszystkich imprez masowych w kraju.

"Chcemy być odpowiedzialni, chcemy być mądrzy nie po szkodzie, tylko przed szkodą" - mówił we wtorek na konferencji prasowej premier Morawiecki przedstawiając decyzje rządu dotyczące walki z koronawirusem.

Przywołując wprowadzony przez rząd we wtorek zakaz organizowania imprez masowych premier podkreślił, że ta decyzja jest zgodna z wytycznymi "ekspertów i epidemiologów", a także Głównego Inspektora Sanitarnego. "Zdecydowaliśmy się na ten krok, który teraz wprowadzają Francja i Niemcy. Francja i Niemcy przyznają, że (w ich przypadku - PAP) jest to krok podjęty za późno. My chcemy go wprowadzić na czas" - wyjaśnił Mateusz Morawiecki.

"Rozważmy kolejne kroki, ale o tym będziemy informowali jutro i w kolejnych dniach" - zapowiedział premier. Jeszce raz podkreślił, że we wtorek najważniejszą decyzją rządu jest odwołanie imprez masowych, "zgodnie z definicją ujętą w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych".

Rząd rozważa możliwość czasowego zawieszenie zajęć w szkołach

Rząd rozważa możliwość czasowego zawieszenie zajęć w szkołach - poinformował podczas konferencji prasowej minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. Wicepremier Jarosław Gowin powiedział, że brana jest też pod uwagę możliwość czasowego zawieszenie zajęć na uczelniach.

Piontkowski, zapytany czy rząd rozważa tymczasowe zawieszenie zajęć w szkołach powiedział: "Na razie reakcja powinna być tam, gdzie jest zagrożenie. Dyrektorzy, samorządy mają już dziś prawo, żeby zawieszać zajęcia, jeśli widzą zagrożenie. My oczywiście również rozważamy ewentualność takiej decyzji ogólnopolskiej, ale będziemy o tym informować w najbliższych dniach".

Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin powiedział, że brana jest tez pod uwagę możliwość czasowego zawieszenie zajęć na uczelniach.

Chcę zobowiązać władze uczelni do tego, żeby pilnie przystąpiły do analizy możliwości przejścia w jak najszerszym zakresie na kształcenie online - powiedział we wtorek wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego.

Gowin dodał, że być może w najbliższych dniach tego typu zalecenie będzie konieczne. Szef resortu nauki podkreślił, że kierowane przez niego ministerstwo rozważa czasowe zawieszenie zajęć na uczelniach. "Jestem w tej sprawie w stałym kontakcie z konferencjami rektorów" - zapewnił.

"Na dzisiaj nie stwierdzono żadnego przypadku zarażenia i wśród studentów, także studentów zagranicznych przyjeżdżających do Polski, ani wśród naukowców" - podkreślił.

Gowin powiedział, że środowisko akademickie ze względu na swoją międzynarodową mobilność jest w dużej grupie ryzyka zarażenia koronawirusem. "Dlatego od wielu dni działa zespół, w skład którego powołałem rektorów uczelni, jak i wybitnych naukowców od medycyny. Monitorujemy na bieżąco sytuację" - zapewnił.

Przypomniał o zaleceniu wydanym kilka dni temu przez MNiSW, aby odwołać wymianę zagraniczną i udział w konferencjach zagranicznych. "Dzisiaj chciałbym powtórzyć tę rekomendację ze szczególnym naciskiem" - podkreślił. Zaapelował też, by rozważyć odwołanie na uczelniach imprez kulturalnych czy sportowych.

Zapowiedział też, że w przypadku rozprzestrzeniania się wirusa brana jest pod uwagę możliwość czasowego zawieszenia zajęć na uczelniach. "Jestem w tej sprawie w stałym kontakcie z konferencjami rektorów" - powiedział Gowin.

"Dużo zależy od naszych zachowań"

"Z naszych analiz i modeli wynika, że wirus nie ustąpi, że wirus jest w fazie ofensywnej, że nastąpią przyrosty liczby zachorowań" - mówił szef rządu.

Jak dodał analizy GIS wskazują, że może być istotny przyrost zachorowań. "I teraz kształt tej krzywej wzrostu zachorowań zależy od naszych zachowań. Zależy od tego, czy będziemy się stosowali do apelu epidemiologów, ekspertów, specjalistów w dziedzinie rozprzestrzeniania się wirusa w społeczeństwie" - stwierdził Mateusz Morawiecki.

Dlatego - jak podkreślił - musimy zmieniać swoje nawyki, unikać dużych skupisk ludzi. "Stąd ta dzisiejsza decyzja o odwołaniu imprez masowych" - powiedział premier.

Jak dodał z ogromnym zrozumieniem podchodzi do tego, że "w niektórych miejscach w Polsce, już dzisiaj wiem, że samorządy odwołują zajęcia szkolne ze względu na to, że albo istnieje ryzyko albo już pojawił się przypadek bądź przypadki koronawirusa, względnie osoby, które są osobami o podwyższonym ryzyku".

Morawiecki podkreślił, że sytuacja jest analizowana na bieżąco. "Jesteśmy w kontakcie z samorządami, które mają piecze nad placówkami oświatowymi i kolejne decyzje będą podawane do wiadomości publicznej w najbliższym czasie" - dodał premier.

autor: Krzysztof Kowalczyk, Dorota Stelmaszczyk, Rafał Białkowski