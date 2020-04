Rząd odkłada likwidację OFE

W dokumencie, który wyślemy do Komisji Europejskiej, przesunięta została likwidacja OFE i przekształcenie ich w indywidualne konta emerytalne – pisze środowy "Dziennik Gazeta Prawna".

Gazeta zaznacza, że aktualizacja programu konwergencji, którą przyjął rząd i do końca miesiąca przekaże do Brukseli, nie zakłada w tym roku zmian w otwartych funduszach emerytalnych.

"Dla finansów państwa oznacza to w tym roku ubytek ok. 13 mld zł, jakie budżet miał dostać z tzw. opłaty przekształceniowej" – czytamy. Dziennik przypomina, że miała ona wynosić 15 proc. wartości aktywów zgromadzony w funduszach emerytalnych. Płaciliby ją wszyscy, którzy zdecydują się na przeniesie oszczędności na indywidualne konta emerytalne, a nie do ZUS. "Ustawa miała wejść w życie 1 czerwca, a czas na wybór ZUS byłby do 1 sierpnia" – napisano.

"(...) W prognozie dochodów, z uwagi na przesunięcie w czasie reformy systemu emerytalnego, polegającej na przekształceniu OFE w IKE, nie zostały uwzględnione jednorazowe dochody z opłaty przekształceniowej oraz wpływ tych działań na dochody FUS" – czytamy w dokumencie cytowanym przez DGP.

Według gazety taki zastrzyk gotówki przydałby się publicznej kasie, którą mocno nadwyręży w tym roku kryzys wywołany epidemią. "Deficyt całego sektora finansów, czyli budżetu państwa, samorządów i ubezpieczeń społecznych ma urosnąć do 8,4 proc. PKB z 0,7 proc. na koniec ub.r." – dodano.

W ocenie dziennika zawirowania na rynku kapitałowym mogłyby skłaniać ludzi do wyboru ZUS, a celem całego projektu była budowa prywatnych oszczędności.

Gazeta przypomniana, że z ustawy wynika, że jeśli na początku października (przed transferem) wartość aktywów OFE byłaby niższa niż w połowie kwietnia 2019 r., to przy przeniesieniu do ZUS bierze się tę drugą.

"Taki zapis ochroni wartość oszczędności emerytalnych przed skutkami giełdowego załamania i skutecznie zniechęca do IKE" – wskazuje dziennik. Przekonuje, że fundusze emerytalne zdawały sobie z tego sprawę, więc apelowały do polityków o przesunięcie zmian na przyszłość, kiedy sytuacja się ustabilizuje i cały proces będzie można bezpiecznie przeprowadzić.

