Przerwy techniczne w wielu bankach. Sprawdź, czy także w twoim

Prace serwisowe dadzą się we znaki sporej grupie klientów. Aż osiem banków postanowiło w ten weekend pochylić się nad swoimi systemami, co ma na celu usprawnić ich działanie w przyszłości.

Jeśli zaś mowa o teraźniejszości, to klienci zderzą się z brakiem dostępu do m.in. bankowości internetowej, mobilnej, systemu maklerskiego czy kantoru internetowego. Jedna z instytucji uprzedza, że mogą nie zadziałać bankomaty i wpłatomaty.

Bank BPS, Bank Millennium, Bank Pekao, BNP Paribas Bank Polska, Deutsche Bank, ING Bank Śląski, mBank oraz Nest Bank – to na stronach internetowych właśnie tych banków możemy znaleźć informacje o planowanych przerwach na ten weekend.

Bank BPS

Na krótką przerwę techniczną muszą przygotować się klienci Banku BPS. Prace serwisowe zostały zaplanowane na niedzielną noc (13 października 2019 r.) Dostęp do bankowości internetowej zostanie wyłączony na dwie godziny, począwszy od 01.30.

Utrudnienia w swobodnym korzystaniu ze swojego konta odczują w ten weekend również posiadacze produktów od Banku Millennium. Podobnie jak w Banku BPS, instytucja planuje uporać się z pracami w dwie godziny, lecz nie w niedzielę, a sobotę (12 października) między godz. 1.00 a godz. 3.00. W podanym czasie nie będą działać bankowość internetowa, mobilna oraz płatności BLIK.

Bank Pekao

Informacji o wyznaczonej przerwie serwisowej nie zabrakło także na stronie internetowej Banku Pekao. W jego przypadku informatycy zajmą się systemami w poniedziałek (14 października) od godz. 0.01 do godz. 1.30. Bank uprzedza, że prace obejmą serwis transakcyjny Pekao24, aplikację PeoPay oraz usługi maklerskie.

BNP Paribas Bank Polska oraz BGŻOptima

W niedzielę (13 października) w godzinach porannych między 6.00 a 13.00 niedostępne będą systemy bankowości internetowej oraz mobilnej BNP Paribas Banku Polska. W ciągu tych siedmiu godzin bank planuje przeprowadzić prace serwisowe. Przerwa dotyczy systemów Pl@net, BiznesPl@net, MobilePl@net, Mobile BiznesPl@net, GOmobile oraz BGŻOptima.

Deutsche Bank

Do „banków z przerwami” dołącza także Deutsche Bank, który swoje usługi wyłączy na dłużej. W sobotę (12 października) o godz. 9.00 rozpoczną się prace nad systemem db hipoNET, które potrwają aż do niedzieli (13 października) do godz. 15.00. Prace spowodują, że system nie będzie dostępny dla klientów.

ING Bank Śląski

ING Bank Śląski zgodnie z tradycją podzielił swoje prace na dwa dni. W niedzielę (13 października) na problemy mogą napotkać chcący skorzystać z płatności BLIK lub płacący kartą w internecie. Bank planuje wyrobić się z pracami od północy do godz. 5.30. ING Bank Śląski dodaje, że w tym czasie nie będzie również możliwości aktywacji i zarządzania kartami w telefonie w Moim ING mobile oraz dodawania kart do portfeli zewnętrznych (Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay).

Kolejna partia prac obejmie natomiast bankomaty i wpłatomaty banku. Od północy do godz. 3.00 w poniedziałek (14 października) lepiej unikać maszyn banku, ponieważ mogą one odmówić współpracy.

W sobotę (12 października) w godzinach popołudniowo-wieczornych mBank przeprowadzi prace nad systemem mKantor. Klienci nie skorzystają z usługi między godz. 15.00 a godz. 22.00.

Nest Bank

Niedostępność bankowości internetowej oraz systemu PSD2 API w Nest Banku będzie miała miejsce w niedzielę (13 października). Klienci nie zalogują się na swoje konta między godz. 0.30 a 5.00.

MDe