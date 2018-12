Niemiecko-polska dywergencja przemysłowa

Niemiecki przemysł ostatnio zaskakuje negatywnie i teoretycznie powinna być to zła wiadomość dla Polski, ponieważ polskie firmy są powiązanie bardzo mocno łańcuchami dostaw z firmami niemieckimi. Ale jednocześnie widać, że między niemieckim a polskim przemysłem występuje dywergencja – niemiecki zwolnił znacząco, polski nieznacznie. Widać to na wykresie poniżej. Dlaczego?



Według najnowszych danych Eurostatu w październiku produkcja przemysłowa w Niemczech spadła o 0,6 proc. w porównaniu z wrześniem. W ujęciu rocznym wzrost wynosi zaledwie 1 proc. To jest ślamazarne tempo, biorąc pod uwagę zarówno zeszły rok, jak i średnią historyczną. Tymczasem przemysł w Polsce zwiększył produkcję sprzedaną w październiku o 1,3 proc. w porównaniu z wrześniem, a w ujęciu rocznym rośnie w tempie ponad 5 proc. Reakcja na słabą koniunkturę w Niemczech jest na razie zaskakująco słaba.

Jak to wyjaśnić? Powody mogą być dwa. Po pierwsze, wyjątkowo dobra koniunktura na lokalnym rynku pracy i szybki wzrost płac podnoszą dynamikę konsumpcji. Duży rynek wewnętrzny chroni Polskę przed efektami dekoniunktury za granicą bardziej, niż to się dzieje w przypadku Czech, Słowacji czy Rumunii. Po drugie, i pewnie ważniejsze, napływ funduszy europejskich zwiększa popyt krajowy. W tym roku napływ funduszy unijnych to ok. 2 proc. PKB, czyli o połowę więcej niż w zeszłym roku. Poprzednie epizody wyraźnej dywergencji między Niemcami i Polską występowały w 2011/12 r. i 2015 r., czyli w okresach wzmożonego napływu funduszy. Wątpliwe jednak jest, by te czynniki mogły trwale ochronić Polskę przed reakcją na spowolnienie za zachodnią granicą.

Ignacy Morawski