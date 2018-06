Najczęściej i najrzadziej „zwoływane do warsztatu” modele samochodów

Uprzykrzają życie i są potencjalnie najbardziej niebezpieczne - taki nietypowy ranking samochodów opublikował amerykański serwis iseecars.com. Pokazał też listę modeli z najniższym współczynnikiem kampanii naprawczych - nie brakuje na niej modeli często widywanych na polskich drogach.

Ranking iseecars.com to lista modeli samochodów najrzadziej i najczęściej obejmowanych przez producentów programami naprawczymi. Bazą były dane amerykańskiego urzędu ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego, zawiadamianego przez producentów aut o wszczynanych kampaniach naprawczych. W ten sposób powstało zestawienie - jak piszą autorzy - nie tylko potencjalnie najbardziej niebezpiecznych samochodów, ale też modeli zwyczajnie „niewygodnych” dla właścicieli, zmuszonych tracić czas i nerwy na oddawanie samochodu do serwisu na czas naprawy.

Ranking utworzono w oparciu o współczynnik uwzględniający liczbę ogłoszonych przez producenta akcji serwisowych dla danego modelu pojazdu (z roczników 2013-2017) w ciągu roku w przeliczeniu na 100 000 sprzedanych pojazdów. Średnia dla wszystkich uwzględnionych modeli wyniosła 0,79.

Samochody najczęściej obejmowane akcjami naprawczymi w USA Lp. Model Współczynnik 1. Mercedes Benz klasy C 5,77 2. GMC Sierra 3,25 3 bmw serii 3 i 4 2,95 4. dodge durango 2,71 5. nissan pathfinder 2,00 6. ram pickup 1,99 7. toyota 4Runner 1,98 8. dodge charger 1,74 9. chrysler 300 1,71 10. chevrolet tahoe 1,52 Źródło: iseecars.com

Niechlubny ranking otwiera Mercedes Benz Klasy C, dla którego analogiczny wskaźnik wynosi aż 5,77, czyli ponad siedmiokrotność przeciętnej. Tym samym deklasuje „rywali” – kolejni w TOP 10 mają wskaźniki na poziomie od blisko 3 (GMC Sierra) do 1,5 (chevrolet tahoe). Mercedesy klasy C były w Stanach obejmowane akcjami naprawczymi za sprawą różnych problemów technicznych – od poduszek powietrznych po problemy z układem kierowniczym. Wśród usterek znalazł się m.in. niepoprawnie zamocowany szyberdach, grożący wypadnięciem na głowy pasażerów, przypominają autorzy raportu. Ich zdaniem główną przyczyną tak wysokiej pozycji w rankingu mercedesów klasy C i bmw serii 3 i 4 są coraz nowsze dodatki, które zamiast cieszyć posiadaczy, coraz częściej stają się potencjalnym źródłem problemów, z którym trzeba będzie wracać do serwisu.

Dla kierowców ze szarganymi nerwami autorzy raportu przygotowali też zestawienie czołowych pozycji z drugiego krańca rankingu.

Samochody najrzadziej obejmowane akcjami naprawczymi w USA Lp. Model Współczynnik 1. hyundai accent 0,10 2. chevrolet equinox 0,11 3 toyota corolla 0,12 4. honda civic 0,14 5. honda CR-V 0,14 6. honda accord 0,16 7. subaru crosstrek 0,18 8. toyota camry 0,23 9. hyundai elantra 0,23 10. GMC Terrain 0,26 Źródło: iseecars.com

Wśród aut z najniższym wskaźnikiem kampanii naprawczych znalazło się sporo modeli dobrze znane europejskim kierowcom. Liderami tego zestawienia są Honda, Hyundai i Toyota – w TOP 10 znalazło się po kilka modeli tych marek: honda civic, CR-V i accord, hyundai accent i elantra, toyota corolla i camry.

Przypomnijmy, że w Polsce o kampaniach naprawczych pojazdów zawiadamia konsumentów Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pełne zestawienie modeli, w których mogą wystąpić usterki znajduje się na stronie www.uokik.gov.pl, w sekcji "Powiadomienia przedsiębiorców o produktach niebezpiecznych".

