Nadciąga rynek pracodawcy [Podcast]

Tarcze nie ochroniły rynku pracy przed zwrotem w złym kierunku. Utracony w kwartał potencjał trzeba będzie odbudowywać wielokrotnie dłużej.



To nie są dobre wieści dla pracowników: mimo kolejnych tarcz antykryzysowych, które miały ochronić miejsca pracy, bezrobocie w Polsce rośnie. Co więcej, nadchodzi czas stopniowego wygaszania tej rządowej pomocy, czego efekty w danych makroekonomicznych zobaczymy z lekkim opóźnieniem. Te oczekiwana, dość głęboka recesja zdaniem Michała Dybuły, głównego analityka banku BNP Paribas z kilkumiesięcznym poślizgiem odciśnie się negatywnie też na rynku pracy.

Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że oficjalne dane o bezrobociu nie w pełni odzwierciedlają sytuację. Faktyczna bowiem stopa bezrobocia jest wyższa, niż wynikałoby to z informacji z urzędów pracy. O tym, skąd ta rozbieżność, tłumaczy Piotr Lewandowski, prezes Instytutu Badań Strukturalnych, jeden z uczestników projektu badawczego Diagnoza Plus.

Andrzej Radzikowski, przewodniczący OPZZ, uważa, że w obecnej sytuacji rząd – wbrew własnej propagandzie – wcale nie stanął na wysokości zadania, o co ma do władz duże pretensje.

Jednak na rynek pracy można patrzeć też przez inny pryzmat, np. liczby nowo rejestrowanych oraz wyrejestrowywanych działalności gospodarczych. Co można wyczytać z tych wskaźników wyjaśnia socjolog, prof. Przemysław Sadura.

Choć część firm faktycznie zwalnia pracowników, inne ich wciąż albo raczej na nowo poszukują. Okazuje się, że aż 54 proc. ankietowanych przez firmę Grafton Recruitment przedsiębiorców prowadzi rekrutację. W jakich segmentach rynku mówi Danuta Protasewicz, menedżer regionalny w tej spółce.

