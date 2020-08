Mocny CD Projekt wyciągnął WIG20 w górę

fot. Krystian Maj / FORUM

Dzięki udanej końcówce sesji w wykonaniu CD Projektu i mocnym wzrostom tej spółki, wyraźnie na plusie dzień zakończył także WIG20. Lekko zieleniły się indeksy małych i średnich spółek.

Przez zdecydowaną większość dnia WIG20 trzymał się w okolicach kreski, jednak udana końcówka sprawiła, że zamknął on dzień 1,5-proc. wzrostem. Mniej szczęścia miały mWIG40 i sWIG80, które zyskały ledwie 0,3 proc. WIG zakończył dzień 1,1 proc. ponad kreską, a obroty wyniosły skromne 617 mln zł.

- WIG20 od połowy miesiąca znajduje się w wąskiej konsolidacji 1.810-1.860 pkt., czemu towarzyszą niskie obroty. W tym samym czasie Nasdaq wzrósł o blisko 5 proc., a S&P 500 zyskał 2,5 proc., w obu przypadkach ustanawiając nowe rekordy. Zbliżona sytuacja miała miejsce w lutym tuż przed silnymi spadkami. Na tę chwilę jest zbyt wcześnie, żeby mówić o pewnych podobieństwach, przy czym wyjście WIG20 dołem z konsolidacji dostarczyłoby niedźwiedziom sporo argumentów. Końcówka sesji pokazała jednak, że strona popytowa nie zamierza składać broni - powiedział PAP Biznes analityk DM Banku BPS, Artur Wizner.

Zdaniem Wiznera wsparciem dla wzrostów może być zaplanowane na czwartek (godz. 15.10) przemówienie szefa Fed Jerome Powella, na spotkaniu bankierów centralnych w Jackson Hole, a także szacunek PKB USA za II kw. (godz. 14.30).

W dzisiejszych wzrostach na GPW zdecydowanie dopomogły wzrosty na głównych europejskich indeksach oraz zielony początek dnia na Wall Street, kluczową rolę w kształtowaniu ostatecznego wyniku WIG20 odegrał jednak CD Projekt. Spółka zdominowała sesję zarówno pod względem wzrostów (+7,1 proc.), jak i obrotów (106 mln zł).

Wzrosty na CD Projekcie pojawiły się pod koniec sesji i to one odpowiadają także za rajd WIG20 (przypomnijmy, że CDR to "najcięższa" spółka w indeksie polskich blue chipów). Entuzjazm inwestorów wywołała informacja, że spółka zależna CD Projektu pracuje nad grą mobilną "The Witcher: Monster Slayer" na systemy iOS i Android. Daty premier obu wersji gry mają zostać podane jeszcze w tym roku.

Z pozytywów WIG20 wyróżnić należy także KGHM, który zyskał 2,9 proc. Po drugiej stronie najmocniejsze ruchy notowały: PGE - w dół o 1,6 proc., a także Dino, PZU i LPP - między 0,8 a 0,6 proc.

Wśród małych i średnich firm wyróżniły się Mabion - w górę o 17 proc. i Asbis - o 10 proc. Kurs Asbisu zamknął notowania na poziomie 5,52 zł i znalazł się najwyżej od marca 2014 r. Kurs Eurocash spadł o 5 proc., a Biomedu-Lublin - o 6 proc. W kontekście Eurocashu warto dodać, że wczoraj spółka mocno rosła po wynikach za II kwartał.

Na szerokim rynku w dół o 11 proc. poszły notowania Global Cosmed. We wtorek po sesji spółka podała szacunki, według których EBITDA grupy wyniosła w pierwszym półroczu 2020 r. 17,7 mln zł, a skonsolidowane przychody ze sprzedaży 177,4 mln zł. Mocniej zniżkował tylko Braster (-14 proc.), który drugą sesję z rzędu spadał w dwucyfrowym tempie.

Adam Torchała/PAP Biznes