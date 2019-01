Microsoft przekaże 500 mln dol. na budowę mieszkań w Seattle

Microsoft zadeklarował w środę, że przeznaczy dotację w wysokości 500 mln dol. na rozwój taniego budownictwa mieszkaniowego w aglomeracji miasta Seattle w stanie Waszyngton. Jest to powiązane z rosnącymi cenami nieruchomości w mieście.

O decyzji giganta branży IT poinformował w środę "The Seattle Times". Aglomeracja, z której wywodzą się takie zespoły jak Nirvana czy Pearl Jam, jest również kolebką przedsiębiorstwa Bill'a Gates'a, co może tłumaczyć zaangażowanie firmy w lokalny rynek nieruchomości. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, iż Microsoft znacząco przyczynił się do wzrostu cen mieszkań w regionie.

W związku z tym, że miasto - obok Doliny Krzemowej - jest często nazywane zagłębiem amerykańskiego sektora IT (oprócz Microsoftu w mieście swoje siedziby mają także m.in. Amazon czy Starbuck's), który od lat jest trzonem gospodarki całej aglomeracji, pensje pracowników informatycznych znacznie zawyżają ceny, a przez to koszty życia w mieście.

Z puli 500 milionów połowa ma zostać przekazana na nieruchomości dla rodzin, których roczne dochody oscylują wokół 50 tys. dol., najczęściej zasiedlających przedmieścia. Kolejne 225 mln powędruje na fundusz wsparcia budownictwa dla pracowników firmy (50 tys. ludzi) w dzielnicy Eastside. Średnia cena nieruchomości w 2018 wynosiła tutaj 890 tys. dol., co znacznie utrudnia podjęcie decyzji o osiedleniu się i stałym przywiązaniu do miasta, a przez to też do firmy. Ostatnie 25 mln zasili budownictwo w ścisłym centrum Seattle, co ma znacząco przyczynić się do walki z bezdomnością.

