Lider opozycji ogłosił się tymczasowym prezydentem Wenezueli

Lider wenezuelskiej opozycji, przewodniczący parlamentu Juan Guaido ogłosił się w środę tymczasowym prezydentem kraju. Uczynił to przed tłumem kilku tysięcy wiwatujących na jego cześć manifestantów w stolicy kraju Caracas.

35-letni polityk podniósł prawą rękę i powiedział, że "formalnie przejmuje odpowiedzialność krajowego organu wykonawczego" - podała agencja Associated Press.

Demonstranci wyszli w środę na ulice wielu wenezuelskich miast, żądając ustąpienia socjalistycznego prezydenta Nicolasa Maduro i jego rządu.

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo wezwał w środę prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro, aby ustąpił ze stanowiska, po tym gdy lider wenezuelskiej opozycji i przewodniczący parlamentu Juan Guaido ogłosił się tymczasowym prezydentem.

Pompeo wezwał wenezuelską armię do wspierania wysiłków na rzecz przywrócenia demokracji.

W oświadczeniu amerykański sekretarz stanu powiedział, że Waszyngton poprze przywódcę opozycji Juana Guaido, gdy utworzy on rząd tymczasowy i przygotuje kraj do wyborów. "Wenezuelczycy cierpieli wystarczająco długo pod (rządami) katastrofalnej dyktatury Nicolasa Maduro - powiedział Pompeo. - Apelujemy do Maduro, aby się usunął na rzecz prawowitego przywódcy, który odzwierciedla wolę Wenezuelczyków".

Wcześniej prezydent Donald Trump oświadczył, że uznaje Guaido za "tymczasowego prezydenta" Wenezueli.

Również przedstawiciel kanadyjskiego rządu, zastrzegając anonimowość, zapowiedział, że jego kraj uzna Guaido za "nowego tymczasowego prezydenta" Wenezueli.

Organizacja Państw Amerykańskich (OPA) także uznała w środę lidera opozycji i przewodniczącego parlamentu Wenezueli Juana Guaido za "tymczasowego - prezydenta" tego kraju.

Organizacja Państw Amerykańskich (OPA) z siedzibą w Waszyngtonie powstała w 1948 roku. W jej skład wchodzą wszystkie państwa Ameryki poza terytoriami należącymi do państw europejskich. OPA jest uważana za jeden z trzech filarów systemu bezpieczeństwa panamerykańskiego - obok Paktu z Rio i Paktu z Bogoty.

