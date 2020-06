Kredytowe przymierze Amazona i Goldman Sachs

Alex Millauer Shutterstock

Po raz pierwszy Amazon wpuszcza na swoją platformę zewnętrznego kredytodawcę. Będzie nim Marcus, cyfrowa marka Goldman Sachs. Bank zaproponuje wybranym sprzedawcom linie kredytowe do wysokości 1 mln dolarów.

Goldman Sachs będzie miał wyłączność na proponowanie sprzedawcom obecnym na platformie Amazon linii kredytowej, wynika z informacji CNBC. Działalność będzie prowadzona pod marką Marcus, znaną do tej pory przede wszystkim z rynku bankowości detalicznej w USA i Wielkiej Brytanii. Marcus by Goldman Sachs powstał w 2016 r. i wsławił się do tej pory m.in. udaną ekspansją na Wyspach oraz obsługą karty kredytowej Apple.

Przymierze gigantów ma zapełnić lukę w dotychczasowej ofercie Amazon. Ponad połowa towarów sprzedawanych na platformie firmy pochodzi od niezależnych sprzedawców, korzystających z zasięgu giganta, obsługi płatności i usług logistycznych. Goldman Sachs wykorzysta dane o historii sprzedaży potencjalnych kredytobiorców w procesie oceny ryzyka. Dzięki temu możliwe będzie podjęcie decyzji o przyznaniu finansowania niemal w czasie rzeczywistym.

Amazon, wpuszczając bank do swojego ekosystemu, zyskuje nowe źródło przychodów z opłat od partnera. Linia kredytowa udzielana pod szyldem Marcus ma mieć charakter odnawialny. Oprocentowanie wynosi od 6,99 proc. do nawet 20,99 proc., w zależności od oceny ryzyka kredytowego.

Produkt początkowo oferowany będzie w innej formule niż typowe usługi tzw. trade finance. Sprzedawcy na platformie Amazon nie będą mogli wnioskować o finansowanie. To bank będzie za pośrednictwem portalu Seller Central kierował propozycje do wybranych potencjalnych kredytobiorców. Komentatorzy wskazują, że taki model powoduje, iż koszty pozyskiwania klientów przez Goldman Sachs będą znikome, a instytucja ma szansę na wybranie sobie „wisienek” - najbardziej atrakcyjnych grup przedsiębiorstw-dłużników.

MK