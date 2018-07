Konto walutowe - gdzie najkorzystniej? Porównanie ofert 2018

Karta debetowa lub kredytowa to wygodny sposób na płacenie podczas zagranicznego wyjazdu. Niestety za tę wygodę nierzadko zapłacimy wysoką cenę. Winne są opłaty za przewalutowanie operacji. Można ich uniknąć, jeśli skorzystamy z rachunku walutowego.

Nawet 5,9 proc. – tyle może wynieść opłata za przeliczenie waluty transakcji, jeśli korzystamy z karty podłączonej do podstawowego rachunku w złotych. Na wysokie koszty narażamy się także, używając karty kredytowej w niektórych bankach. Nie oznacza to jednak, że na zagranicznych wakacjach powinniśmy rezygnować z wygody płacenia plastikiem. Wystarczy odpowiedni zestaw – konto walutowe i karta.

Konto walutowe a zwykłe

Jeszcze kilka lat temu rachunek walutowy zajmował mało widoczne miejsce w bankowych ofertach. Zmiana podejścia organizacji płatniczych do przeliczania walut spowodowała, że wiele instytucji wprowadziło prowizje za przewalutowanie, a klienci zaczęli zwracać większą uwagę na koszty, które wcześniej kryły się w przelicznikach stosowanych przez wydawców kart. Konta walutowe zyskały na atrakcyjności i coraz częściej traktowane są jako element pakietu usług towarzyszących podstawowym ROR-om.

Główną zaletą takich rachunków jest możliwość ominięcia dodatkowych kosztów przy zagranicznych płatnościach. Płacąc zwykłą kartą do podstawowego złotowego konta np. 100 euro w Grecji, nie możemy być z góry pewni, jaka kwota zostanie pobrana z rachunku. Tę niepewność próbują wykorzystać agenci rozliczeniowi obsługujący terminale, proponując usługę DCC. Polega ona na przeliczeniu transakcji od razu na złote – odpowiednia kwota wyświetlana jest na urządzeniu. Niestety, w przeważającej większości przypadków kurs będzie mniej korzystny niż proponowany przez nasz bank.

Korzystający z konta walutowego może być pewien, że płatność 100 euro w sklepie nie okaże się później niespodzianką. Z rachunku prowadzonego we wspólnej walucie zostanie pobrane dokładnie 100 euro. Sami musimy zająć się za to zakupem waluty i zasileniem konta. Ma to jednak dobre strony – można wcześniej zaopatrzyć się w dewizy po lepszym kursie i jednocześnie wyraźnie oddzielić wakacyjny budżet od reszty domowych finansów.

Karta walutowa a wielowalutowa

Rachunek walutowy bez karty płatniczej znajdziemy niemal w każdym banku, ale na wakacyjnych wyjazdach przydatny okaże się przede wszystkim zestaw „konto + plastik”. Przyjrzeliśmy się ofercie takich bankowych pakietów i można je podzielić na dwie grupy:

Konta z osobnym, dedykowanym plastkiem . Karty walutowe w ofercie mają m.in. Alior Bank i Bank Millennium.

. Karty walutowe w ofercie mają m.in. Alior Bank i Bank Millennium. Konta, do których można podłączyć karty wielowalutowe lub podstawową kartę debetową połączoną ze złotowym rachunkiem.

Szczególną uwagę warto zwrócić na karty wielowalutowe. Opierają się one na mechanizmie „walutowego autopilota” – rozpoznają, w jakiej walucie płacimy i pobierają środki z odpowiedniego rachunku. Lada moment staną się one zapewne standardowym elementem bankowej oferty. Kolejne instytucje wprowadziły taką funkcję w już wydanych plastikach (np. ING Bank Śląski, PKO BP), a następne zapowiadają rychłe uruchomienie takiego rozwiązania (Raiffeisen Polbank).

Porównanie podstawowych opłat dla bankowych rachunków walutowych, do których wydawane są karty płatnicze Bank Waluty rachunków Waluty kart Opłata za prowadzenie rachunku Opłata za wydanie karty Opłata za użytkowanie karty Alior Bank EUR, USD, CHF, GBP EUR, USD, GBP 0 zł 10 zł 5 zł Alior Bank - Kantor Walutowy 14 walut EUR, USD, GBP 0 zł 0 zł / 15 zł (jeśli nie dokonano jednej transakcji w ciągu 6 miesięcy) 0 zł Bank BGŻ BNP Paribas* EUR, USD EUR 24,50 zł (pakiet ROR Konto Premium - możliwe zwolnienie) 0 zł 0 zł Bank Millennium EUR, USD, CHF, GBP EUR 1 GBP/1 EUR /2 CHF/2 USD (opłata nie jest pobierana dla rachunku, na który spłacany jest kredyt) 0 zł 0 zł Bank Pekao EUR, USD, CHF, GBP EUR, USD (osobne karty lub karta wielowalutowa) 1,1 USD / 0,99 EUR / 1,39 CHF / 0,69 GBP lub 0 zł (dla posiadaczy ROR Przekorzystne, Premium) 0 zł 1,90 USD / 1,59 EUR, dla karty wielowalutowej MasterCard Debit FX - 0 zł Bank Zachodni WBK EUR, USD, CHF, GBP EUR, USD, GBP 0 zł lub 8 zł jeśli saldo średnie poniżej 20 EUR/USD/CHF/GBP 0 zł 10 EUR / USD / GBP rocznie (od 2. roku) Citi Handlowy* EUR, USD, CHF, GBP EUR, USD, GBP (karta do ROR) 0 zł - 3 zł (w zależności od pakietu) 0 zł w zależności od pakietu ROR (0-8 zł) Credit Agricole EUR, USD, GBP EUR, USD, GBP (karta wielowalutowa) 1 zł 0 zł 0 - 9 zł (w zależności od ROR i spełnienia warunków) eurobank EUR, USD, GBP EUR, USD, GBP (karta wielowalutowa) 0 zł 0 zł 1,9 zł opłata za funkcję wielowalutową + zależna od pakietu (0 zł - 4,9 zł) ING Bank Śląski ** EUR, USD, GBP EUR (Maestro) lub EUR, USD, GBP (Visa wielowalutowa) 0 zł 0 zł 1,50 zł (dedykowana karta Maestro) lub 0-7 zł (w zależności od pakietu ROR, wielowalutowa karta Visa) mBank EUR, USD, GBP, CHF EUR, USD, GBP 0 zł 30 zł 30 zł rocznie Nest Bank EUR, USD, GBP EUR, USD, GBP 0 zł 0 zł lub 5 EUR / 6 USD / 4 GBP (jeśli klient posiada także kartę do ROR w PLN) 0 zł lub 5 EUR / 6 USD / 4 GBP rocznie (jeśli klient posiada także kartę do ROR w PLN) PKO BP EUR, USD, GBP, CHF, DKK, NOK, SEK EUR, USD, GBP, CHF, DKK, NOK, SEK (karta wielowalutowa) 6,90 zł lub 0 zł (dla rachunków podpiętych do karty wielowalutowej) 0 zł 0 zł - 8 zł (w zależności od pakietu ROR i spełnienia warunków) Raiffeisen Polbank EUR, USD, GBP, CHF EUR 0 zł 10 EUR 10 EUR rocznie T-Mobile Usługi Bankowe EUR, USD, GBP, CHF EUR, USD, GBP 0 zł 10 zł 0 zł * - Bank pozwala podłączyć do rachunku walutowego kartę, która służy do obsługi ROR ** - Bank umożliwia podłączenie karty Visa Zbliżeniowa do rachunków walutowych, działa ona wówczas jak karta wielowalutowa Źródło: Bankier.pl na podstawie taryf opłat i prowizji banków, 2.7.2018

Od wakacji 2017 r. w zestawieniu rachunków walutowych z kartą pojawiły się kolejne instytucje. To sygnał, że są produktem poszukiwanym przez świadomych klientów. Karta wielowalutowa jest już dostępna w Credit Agricole, eurobanku (wcześniej nie proponującym rachunków w walutach obcych z kartami) oraz dla wszystkich klientów PKO BP.

Zmiany w cennikach zmierzają raczej w kierunku korzystnym dla użytkowników. W Banku Pekao posiadacze ROR (Konta Przekorzystnego) nie zapłacą już za prowadzenie konta walutowego. W PKO BP również zastosowano zwolnienie dla obecnych klientów, warunkiem jest podpięcie karty (z funkcją wielowalutową) do rachunków walutowych. Przy okazji oznacza to zwiększenie liczby obsługiwanych walut (w tym koron szwedzkich, duńskich i norweskich).

Bank Millennium zniósł miesięczną opłatę za użytkowanie karty w euro (wcześniej wynosiła 1 euro). W Banku Pekao karta wielowalutowa jest teraz darmowa, a rok wcześniej wymagało to wykonania co najmniej 4 transakcji w miesiącu.

Opłaty w kontach walutowych

Środki zgromadzone na rachunkach walutowych można wykorzystać na kilka sposobów: płacąc kartą, wypłacając gotówkę w bankomatach za granicą i wykonując przelewy na zagraniczne rachunki (np. opłacając pobyt w pensjonacie).

Porównanie podstawowych opłat transakcyjnych dla bankowych rachunków walutowych, do których wydawane są karty płatnicze Bank Opłata za wypłatę z bankomatu za granicą Opłata za zlecany w internecie przelew zagraniczny SHA (oprócz SEPA) Opłata za przelew europejski (SEPA) zlecany w internecie Opłata za zagraniczny przelew przychodzący Alior Bank 5 zł 30 zł 5 zł 0 zł Alior Bank - Kantor Walutowy 9 zł (pierwsza wypłata w miesiącu 0 zł) 0 zł (dla środków wymienionych w kantorze) / 30 zł 0 zł (dla środków wymienionych w kantorze) / 5 zł 0 zł Bank BGŻ BNP Paribas 0 zł 0,20%, min 30,00 zł, max 150,00 zł 0 zł 0 zł Bank Millennium 2 EUR 0,5%, min 20 zł max 125 zł 5 zł 0 zł Bank Pekao 0 zł (grupa UniCredit), 4% min 4,30 USD; min 2,90 EUR; dla karty wielowalutowej MasterCard Debit FX 2% min 1,50 EUR, 2% min 1,50 USD, 2% min 1,50 CHF, 2% min 1,00 GBP 0,5%, min 30 zł max 250zł + opłata za komunikat SWIFT 22 zł 9,90 zł 0,10%, min 20 zł max 100 zł BZ WBK 2,5 USD / 2,5 EUR / 2,5 GBP 0,2%, min 20 zł; max 200 zł 8 zł 5 zł SEPA / 10 zł pozostałe Citi Handlowy 0 zł (bankomaty Citi), 0 zł - 3% (w zależności od ROR) 0 - max 100 zł (w zależności od ROR), 0 zł do Citi 0 - 5 zł (w zależności od ROR) 0 zł Credit Agricole 0 - 10 zł (w zależności od ROR) 0,25%, min 40 zł max 250 zł 10 zł 5 zł eurobank 1,5 EUR / 1,5 USD / 1,5 GBP lub 0 zł (dla kont Prestige) 0,25%, min 30 zł max 200 zł 5 zł 0 zł ING Bank Śląski 3% 40 zł 5 zł 0 zł mBank 0 zł 0,35%, min. 25 zł, max 200 zł 5 zł 0 zł Nest Bank 0 zł 3 EUR / 4 USD / 2,5 GBP 0 zł 0 zł PKO BP 0 - 3% (min. 10 zł) - w zależności od pakietu 25 zł 8 zł 5 zł SEPA / 11 zł pozostałe Raiffeisen Polbank 2 EUR 35 zł 5 zł 0 zł T-Mobile Usługi Bankowe 0 zł 30 zł 5 zł 0 zł * - w przypadku rachunku podpiętego od transakcji bezgotówkowych pobierana jest prowizja 2,5%, od wypłat z bankomatów za granicą - 1,5 zł + 2,5%; nie dotyczy oferty dla klientów bankowości osobistej korzystających z karty wielowalutowej Źródło: Bankier.pl na podstawie taryf opłat i prowizji, 31.5.2016

Płatności bezgotówkowe kartą nie są obciążone dodatkowymi opłatami, ale pod jednym warunkiem – waluta transakcji musi być zgodna z walutą obciążanego rachunku. Jeśli wypoczywamy w Chorwacji, a dysponujemy np. kontem w euro, transakcja zostanie przeliczona z kun na wspólną walutę. Towarzyszyć jej może prowizja za przewalutowanie. Warto zwrócić uwagę na ten szczegół, bo w niektórych instytucjach stawki są słone.

Wypłaty w bankomatach zagranicznych w większości banków oferujących pakiet walutowy obciążone są prowizjami. Klienci Banku Pekao i Citi Handlowego powinni zwrócić uwagę na maszyny należące do grupy ich instytucji – tam transakcje są darmowe. Niektóre banki premiują klientów wyższych pakietów ROR bezpłatnym dostępem do wszystkich bankomatów na świecie. Takie podejście stosują np. eurobank, PKO BP i Credit Agricole. W tym ostatnim w ciągu ostatniego roku podwyższono maksymalną stawkę opłaty dla niektórych pakietów – wynosi ona 10 zł (zamiast 5,5 zł).

Przelewy w walucie euro w ramach tzw. SEPA (strefy obejmującej kraje UE oraz Szwajcarię i Norwegię) wiążą się w większości banków z płaską kilkuzłotową opłatą. Najwyższą stawkę stosuje Credit Agricole (10 zł) – transakcje są dwukrotnie droższe niż przed rokiem.

Polecenie wypłaty za granicę, do krajów poza UE lub w walutach innych niż euro, jest z reguły obciążone opłatami liczonymi w dziesiątkach złotych. W ostatnim roku na podwyżkę stawki minimalnej (z 20 na 25 zł) przy opcji dzielenia kosztów pomiędzy nadawcę i odbiorcę zdecydował się mBank. W PKO BP wprowadzono płaską opłatę (25 zł) zamiast procentowej.

Warto zwrócić uwagę, że w niektórych bankach (PKO BP, Bank Zachodni WBK) pobierana jest także opłata za przelewy przychodzące na rachunek walutowy, w tym transakcje europejskie.

Niebankowa konkurencja depcze po piętach

Banki oferujące konta walutowe z kartami płatniczymi stanowią coraz liczniejszą grupę, ale jednocześnie widać tendencję, aby silniej wiązać rachunki z pakietem konta osobistego. Nic dziwnego – instytucje liczą na to, że klient skorzysta wówczas także z usługi wymiany walut (wiele banków wprowadziło już e-kantory) i będzie zarządzał całością finansów w jednym miejscu.

Dla klientów takie rozwiązanie może być wygodne, zwłaszcza jeśli pozwala zaoszczędzić na wakacyjnych wydatkach bez ponoszenia dodatkowych opłat za kartę (podstawowa debetówka staje się wielowalutowym plastikiem) oraz utrzymanie rachunku walutowego. Część instytucji pozostaje jednak w tyle i nie oferuje pakietu „dla podróżników”. Na tę część rynku polują nie tylko inne banki, ale także podmioty niebankowe.

Wielowalutowe plastiki połączone z nawet kilkunastoma rachunkami w różnych walutach proponuje m.in. brytyjski fintech Revolut oraz internetowy kantor Igoria Trade. Konkurencja zmusi zapewne bankowców do przyjrzenia się nieco zaniedbanej ofercie kont walutowych – pierwsze oznaki przebudzenia już widać.

Michał Kisiel