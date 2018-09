Konto firmowe - jakie wybrać? Pojedynek banków

Nie dla każdej firmy najtańsze konto będzie najlepsze. Wielu przedsiębiorców woli zapłacić kilka złotych miesięcznie, aby w zamian otrzymać m.in. nielimitowane przelewy, pomoc księgową czy prawną. Usługi dodatkowe mogą stanowić wsparcie w prowadzeniu biznesu i niejednokrotnie zaważyć na wyborze konta firmowego.

Zwróciliśmy się z prośbą do banków o wskazanie najlepszego rachunku firmowego, jaki zostałby zaproponowany przedsiębiorcy, którego jednoosobowa działalność gospodarcza funkcjonuje na rynku przeszło rok. Dodatkowo firma aktywnie korzysta z konta, tj.:

na rachunek wpływają miesięczne obroty w wysokości co najmniej 20 tys. zł,

wykonywanych jest 20 przelewów krajowych – w tym do ZUS i US,

realizuje 10 przelewów zagranicznych (SEPA),

suma transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą płatniczą wynosi min. 500 zł/ mies.

Informacje zwrotne otrzymaliśmy do Alior Banku, BGŻ BNP Paribas, BOŚ, BPS, Credit Agricole, Getin Noble Banku, ING Banku Śląskiego, mBanku, Banku Millennium, Nest Banku, Banku Pekao, PKO BP, Banku Pocztowego, Raiffeisen Banku, SGB-Banku oraz Toyota Banku. Wskazane instytucje finansowe zaprezentowały najlepsze rachunki, jakie posiadają w swojej ofercie, a które spełniają wymagania określonego profilu przedsiębiorcy.

Gdzie po najlepsze konto firmowe?

W zestawieniu rachunków firmowych pod kątem podstawowych kosztów najkorzystniej wypada Nest Bank oferujący BizNest Konto. Przedsiębiorca nie ponosi opłaty związanej z prowadzeniem rachunku, użytkowaniem karty płatniczej czy wykonywaniem przelewów internetowych krajowych zewnętrznych. Może również bez prowizji korzystać ze wszystkich bankomatów znajdujących się na terenie kraju, a ponadto posiada darmowe przelewy w EUR do krajów UE i Islandii, Szwajcarii, Lichtensteinu oraz Norwegii.

Pod względem opłat podobnie wypadają mBank z Prostym kontem, Alior Bank oferujący iKonto Biznes, ING Bank Śląski z Kontem Direct dla Firmy, Idea Bank w ramach Konta Firma To Ja oraz BGŻ BNP Paribas proponujący Biznes Lider Ekstra. W ich przypadku badany profil klienta nie ponosi opłaty za podstawowe operacje, tj. prowadzenie rachunku, użytkowanie kart oraz przelewy internetowe krajowe zewnętrzne. Jeśli chodzi natomiast o koszt przelewów internetowych zagranicznych, to przedsiębiorca musi liczyć się z opłatą w granicach 5-8 zł.

Zestawienie kont firmowych dla działalności prowadzonej od 1 roku (obroty miesięczne w wysokości 20 tys. zł, wykonywanie 20 przelewów krajowych – w tym do ZUS i US, 10 przelewów zagranicznych SEPA, obrót bezgotówkowy kartą w wysokości min. 500 zł) Bank Nazwa konta Opłata za podstawowe usługi Usługi dodatkowe bezpłatne Nest Bank BizNest Konto - prowadzenie rachunku - 0 zł - użytkowanie karty - 0 zł

- przelew internetowy:

krajowy zewnętrzny - 0 zł

zagraniczny - 0 zł (1)

- wypłaty z bankomatu obcego - 0 zł - bezpłatne wpłaty we wpłatomatach,

- możliwość negocjowania kursów walut, - aplikacja mobilna, - usługi Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, - konto oszczędnościowe z podwyższonym oprocentowaniem, mBank Proste konto - prowadzenie rachunku - 0 zł - użytkowanie karty - 0 zł

- przelew internetowy:

krajowy zewnętrzny - 0 zł

zagraniczny - 5 zł

- wypłaty z bankomatu obcego - 0 zł (2) - bezpłatne wpłaty we wpłatomatach,

- księgowość online,

- kantor walutowy,

- karta walutowa w EUR i USD (0 zł za wydanie, użytkowanie przez 12 mies. i wypłaty z bankomatów zagranicznych w walucie karty), - aplikacja mobilna, Alior Bank iKonto Biznes -prowadzenie rachunku - 0 zł - użytkowanie karty - 0 zł (3)

- przelew internetowy:

* krajowy zewnętrzny - 0 zł

* zagraniczny - 0 zł za 5 pierwszych przelewów, kolejne 5 zł (4)

- wypłaty z bankomatu obcego - 0 zł za 5 pierwszych wypłat, kolejne 2 zł - odstęp do portalu zafirmowani.pl, tj.: księgowość online, baza dokumentów i porad eksperckich (HP, podatki, marketing),

- wirtualne wizytówki, - darmowe konto lokacyjne, - usługa Apple Pay, ING Bank Śląski Konto Direct dla Firmy - prowadzenie rachunku - 0 zł - użytkowanie karty - 0 zł

- przelew internetowy:

* krajowy zewnętrzny - 0 zł * zagraniczny - 5 zł - wypłaty z bankomatu obcego - 0 zł pierwsza w mies., kolejne 2,5 zł - bezpłatne wpłaty we wpłatomacie,

- kantor walutowy,

- dostęp do platformy Moje ING (terminarz przedsiębiorcy, analiza wpływów i wydatków, analiza kontrahentów),

- 100 darmowych wizytówek,

- księgowość online wraz z modułem magazyn (rozliczanie stanów magazynowych), - aplikacja mobilna, - przelewy P2P „na telefon”, - karta „Mastercard w telefonie” w technologii HCE, - opieka mobilnego doradcy, Idea Bank Konto Firma To Ja - prowadzenie rachunku - 0 zł - użytkowanie karty - 0 zł

- przelew internetowy:

* krajowy zewnętrzny - 0 zł

* zagraniczny - 5 zł

- wypłaty z bankomatu obcego - 2% min. 5 zł - mobilny wpłatomat,

- kantor walutowy,

- księgowość Tax Care, - opieka mobilnego doradcy oraz doradcy online, - wirtualny oddział, BGŻ BNP Paribas Biznes Lider Ekstra - prowadzenie rachunku - 0 zł - użytkowanie karty - 0 zł

- przelew internetowy:

* krajowy zewnętrzny - 0 zł

* zagraniczny - 8 zł

- wypłaty z bankomatu obcego - 3% min. 5 zł - platforma „Przechodzę na swoje”- umożliwia zadawanie bezpłatnych pytań z zakresu działalności gospodarczej, - bankowość mobilna, Bank Pekao Konto Przekorzystne Biznes - prowadzenie rachunku - 0 zł - użytkowanie karty - 0 zł

- przelew internetowy:

* krajowy zewnętrzny - 0 zł za przelewy mobilne, 0 zł za 15 pierwszych w mies., kolejne 1,5 zł

* zagraniczny - 0 zł za pierwsze 5 przelewów, kolejne 5 zł

- wypłaty z bankomatu obcego - 0 zł dwie pierwsze, kolejne 5 zł - bezpłatne wpłaty we wpłatomatach do sumy 100 tys. zł,

- karta wielowalutowa, - aplikacja mobilna, - rachunki pomocnicze w 20 walutach, - konto oszczędnościowe, - możliwość negocjowania kursów wymiany walut, Bank Millennium Konto Mój Biznes - prowadzenie rachunku - 0 zł - użytkowanie karty - 0 zł

- przelew internetowy:

* krajowy zewnętrzny - 0 zł za 20 pierwszych przelewów, kolejne 1 zł

* zagraniczny - 9,50 zł do kwoty 250 EURO, 18 zł dla kwoty 250,01-2000 EURO, 30 zł powyżej 2000,01 EURO

- wypłaty z bankomatu obcego - 3% min. 5 zł - wirtualny doradca, - manager finansów, - aplikacja mobilna, - konta walutowe, BOŚ KONTO Elastyczne Taryfa Oszczędna - prowadzenie rachunku - 0 zł - użytkowanie karty - 0 zł

- przelew internetowy:

* krajowy - 0 zł za 10 pierwszych przelewów, kolejne 1,5 zł

* zagraniczny - 5 zł

- wypłaty z bankomatu obcego - 3% min. 5,00 zł - możliwa comiesięczna bezpłatna zmiana taryfy,

- konsolidacja sald, - automatyczna lokata overnight od 50 tys. zł, Raiffeisen Polbank Wymarzone Konto dla Biznesu - prowadzenie rachunku - 0 zł - użytkowanie karty - 2,5 zł

- przelew internetowy:

* krajowy zewnętrzny - 0 zł

* zagraniczny - 5 zł do 20 tys. zł, 4 zł dla 20-100 tys. zł, 3 zł powyżej 100 tys. zł

- wypłaty z bankomatu obcego -1,5% min. 5 zł brak BPS startKonto - prowadzenie rachunku - 0 zł - użytkowanie karty - 5 zł

- przelew internetowy:

* krajowy zewnętrzny - 0 zł za 5 pierwszych przelewów, kolejne 1 zł (5)

* zagraniczny - 10 zł

- wypłaty z bankomatu obcego - 2,5% min. 5 zł brak SGB-Bank SGB Moja Firma - prowadzenie rachunku - 2 zł (6) - użytkowanie karty - 2,5 zł

- przelew internetowy:

* krajowy zewnętrzny - 1 zł

* zagraniczny - 4,80 zł

- wypłaty z bankomatu obcego -3% min. 3,50 zł - voucher na firmowe Assistance,

- karta FLOTEX upoważniająca do rabatu 9 groszy na litrze paliwa, - aplikacja mobilna, Bank Pocztowy Pocztowe Konto Firmowe - prowadzenie rachunku - 9 zł - użytkowanie karty - 5 zł

- przelew internetowy: * krajowy zewnętrzny - 0 zł

* zagraniczny - n/d

- wypłaty z bankomatu obcego - 0 zł - rachunek oszczędnościowy, Credit Agricole Konto SONATA Biznes - prowadzenie rachunku - 10 zł - użytkowanie karty - 0 zł

- przelew internetowy:

* krajowy zewnętrzny - 0 zł za 20 pierwszych przelewów, kolejne 1 zł * zagraniczny - 5 zł

- wypłaty z bankomatu obcego - 3% min. 5 zł - trzy rachunki pomocnicze prowadzone bezpłatnie,

- wszystkie wpłaty we wpłatomatach bez prowizji, Toyota Bank Rachunek bieżący - prowadzenie rachunku - 15 zł - użytkowanie karty - 0 zł

- przelew internetowy:

* krajowy zewnętrzny - 0 zł za 1000 szt. w mies., kolejne 1 zł

* zagraniczny - n/d

- wypłaty z bankomatu obcego - 5 zł brak PKO Bank Polski PKO Konto Firmowe - prowadzenie rachunku - 25 zł - użytkowanie karty - 0 zł

- przelew internetowy:

* krajowy zewnętrzny - 0 zł za 30 pierwszych przelewów w mies., kolejne 1 zł

* zagraniczny - 8 zł

- wypłaty z bankomatu obcego - 3,5% min. 5 zł - księgowość online,

- bezpłatne powiadomienia SMS przez trzy miesiące, - aplikacja mobilna, - bezpłatne wpłaty we wpłatomatach do 50 tys. zł mies., - platforma walutowa IPKO dealer, - rachunek pomocniczy, Getin Noble Bank Pakiet Moja Firma 30 - prowadzenie rachunku - 35 zł - użytkowanie karty - 0 zł

- przelew internetowy:

* krajowy zewnętrzny - 0 zł za 30 pierwszych operacji, kolejne 0,80 zł

* zagraniczny - 0 zł za 2 pierwsze operacje w mies. w EURO

- wypłaty z bankomatu obcego - 0 zł - prowadzenie jednego rachunku pomocniczego bezpłatnie, - bankowość telefoniczna za pośrednictwem centrum obsługi klienta, Źródło: Bankier.pl, na podstawie ofert banków, stan na 11.09.2018 r. (1) 0 zł przelewy w EUR do krajów UE i Islandii, Szwajcarii, Lichtensteinu lub Norwegii, pozostałe 5 zł (2) 0 zł za wypłatę w bankomatach Euronet, Planet Cash, BZ WBK S.A.;

(3) 0 zł przy wykonaniu 4 płatności miesięcznie na dowolną kwotę; (4) za pierwszy w miesiącu przelew SEPA, jeśli zostanie wykonany kwocie min. 100 EUR klient otrzymuje premię, tj. zwrot na konto firmowe w wys. 10 zł; (5) przedsiębiorca może dokonać wyboru: 10 pierwszych przelewów w miesiącu za 0 zł przez okres 12 (6) 2 zł za prowadzenie rachunku w przypadku wydania do niego karty płatniczej, bez karty opłata wynosi 8 zł/ mies.;

To, co na pewno różni od siebie rachunki firmowe, to usługi dodatkowe, które banki oferują w ramach posiadanego konta bieżącego. Na tym polu może nie powiemy o wysypie produktów, ale na pewno przedsiębiorca może znaleźć ciekawe propozycje dla siebie. Jak pokazuje powyższe zestawienie, niektóre banki posiadają rozbudowaną ofertę, inne zaś w ogóle nie mają dodatkowych zachęt.

Przykładowo w Alior Banku klienci mają do swojej dyspozycji darmowy portal zafirmowani.pl. Serwis udostępnia bezpłatną aplikację księgową z możliwością generowania obowiązkowego pliku JPK VAT, a także JPK_FA (faktury VAT), JPK_PKPiR (podatkowa księga przychodów i rozchodów) oraz JPK_EWP (ewidencja przychodów). W ramach darmowej księgowości online mają również możliwość prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów czy ewidencji przychodu na ryczałcie, wystawiania faktur oraz naliczania odpisów amortyzacyjnych. Klienci otrzymują także bezpłatny dostęp do specjalnej bazy dokumentów, tj. zbioru edytowalnych plików, które są niezbędne w każdej firmie, kontaktów z ekspertami, artykułów i materiałów wideo na temat prowadzenia firmy podatków, kadr i HR, marketingu.

Podobny portal oferuje ING Bank Śląski – platforma Moje ING. Klienci w ramach oferowanych funkcji posiadają dostęp do analizy wpływów i wydatków pozwalającą na szczegółową analizę przepływów finansowych oraz salda w różnych wariantach i zakresach czasowych. Ponadto „Ważne terminy” to funkcja, które przypomina o istotnych zdarzeniach z punktu widzenia przedsiębiorcy, m.in. termin zapłaty podatku dochodowego. ING Bank Śląski umożliwia również posiadanie dostępu do Profilu Zaufanego, dzięki któremu można potwierdzać tożsamości w internecie, m.in. składać podpis elektroniczny.

W Idea Banku przedsiębiorca może skorzystać z darmowych mobilnych wpłatomatów czy księgowości online (Tax Care). Natomiast w Nest Banku, mBanku, ING Banku Śląskim czy Idea Banku ma również dostęp do kantoru walutowego. Klienci mogą liczyć również na darmowe prowadzenie rachunków pomocniczych – w Getin Noble Banku oraz Credit Agricole.

Niemal w każdym banku znajdziemy dodatkowe usługi, oczywiście bezpłatne, w ramach posiadanego konta firmowego. Darmowy rachunek pomocniczy bądź oszczędnościowy, kantor wymiany walut, księgowość online czy bezpłatne wpłatomaty – to tylko przykłady dostępne na rynku. Bardzo wygodną usługą jest również możliwość skorzystania z mobilnego doradcy, którą oferuje ING Bank Śląski czy Idea Bank. Przedsiębiorca wszelkie kwestie finansowe może załatwić, nie opuszczając terenu firmy. Jednak to nie wszystko, na co może liczyć przedsiębiorca. Banki bowiem oferują szereg usług płatnych.

Płatne usługi wsparciem dla biznesu

Banki oferują rachunki firmowe przez pryzmat korzyści, jakie może otrzymać firma, wybierając dany produkt. Obok bezpłatnych usług dodatkowych, aplikacji mobilnych, stale unowocześnianej bankowości internetowej czy wsparcia doradców, instytucje proponują szereg usług, które mają ułatwić prowadzenie biznesu.

Instytucje przede wszystkim zwracają uwagę na wszelkiego rodzaju produkty służące finansowaniu potrzeb firmy, tj. atrakcyjne oprocentowanie kredytów, leasing, mikrofaktoring czy wynajem krótko i długo okresowy. Obok nich wymieniają oferty na terminale płatnicze, które w ramach programu Polska Bezgotówkowa, można nabyć bezpłatnie na okres 12 miesięcy, a dodatkowo ING Bank Śląski czy Bank Pekao przedłużają ten okres o kolejne miesiące (ING Bank Śląski – 2 miesiące, Bank Pekao – 6 miesięcy).

PKO BP proponuje klientom e-sklep, który umożliwia zaprojektowanie i uruchomienie własnego sklepu internetowego z poziomu bankowości elektronicznej iPKO, szkolenia dla przedsiębiorców, program ZenCard, czyli marketing dla firmy – narzędzie do tworzenia programów lojalnościowych pod indywidualne potrzeby klienta czy usługę Asystent firmowy, która pozwala na zarządzanie finansami firmy w bankowości elektronicznej iPKO. Natomiast Raiffeisen Polbank przygotował dla klientów usługę profesjonalnego przygotowania strony internetowej, monitoring płatności – Vindcat – system, który umożliwia systematyczne monitorowanie wierzytelności oraz ubezpieczenie firmy FIRMA BEZ STRAT. Z kolei ING Bank Śląski obok narzędzi wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, tj. Business Financial Manager oraz ING Księgowość, proponuje również metodę płatności „Kup teraz i zapłać za 21 dni".

Zestawienie usług dodatkowo płatnych w kontach firmowych oraz usług będących wsparciem dla biznesu Bank Nazwa konta Usługi dodatkowe oferowane przez bank Alior Bank iKonto Biznes - oferta kredytowa dla klientów banku, BGŻ BNP Paribas Biznes Lider Ekstra - mikrofaktoring dla klientów, - wynajem samochodu - usługi świadczone klientom banku przy współpracy z firmą zewnętrzną, tj. długoterminowy wynajem samochodów, użytkowanie wybranego przez pojazdu, w ramach stałego, miesięcznego czynszu, - terminale płatnicze POS,

- usługi księgowości dla firm-eMikroksięgowość, BOŚ KONTO Elastyczne Taryfa Oszczędna - overdraft w rachunku do kwoty 20 tys. zł, prowizja 3%,

- terminale płatnicze POS,

- leasing,

- masowe płatności przychodzące,

- obrót gotówkowy w formie zamkniętej, ING Bank Śląski Konto Direct dla Firmy - ING Księgowość,

- mikrofaktoring,

- leasing drobnego sprzętu,

- Business Financial Manager- narzędzie do zarządzania finansami firmy (personalizowany kalendarz ułatwiający kontrolę terminów płatności, planowanie cash flow, prognozy przyszłych płatności, monitorowanie płynności finansowej, analiza kontrahentów),

- 0 zł za terminal przez 12 miesięcy w ramach Programu Polska Bezgotówkowa praz dodatkowe 2 miesiące od banku, - Profil Zaufany - weryfikacja tożsamości w serwisie internetowym, podpisywanie dokumentów przekazywanych online do urzędów, - metoda płatności „Kup teraz i zapłać za 21 dni" - prowizja za przyjmowanie płatności wynosi 1,4%+ VAT, mBank Proste konto - leasing i wynajem długoterminowy,

- konto z biurem (bezpłatny dostęp do coworkingu przez 6 mies.),

- promocyjne warunki finansowania dla klientów banku, - dostęp do Profilu Zaufanego, Bank Millennium Konto Mój Biznes - obsługa wpłat i wypłat w formie zamkniętej,

- wpłaty w formie zamkniętej z dowozem do klienta,

- automatyczna identyfikacja przelewów przychodzących, Nest Bank BizNest Konto - korzystna oferta terminalu płatniczego w ramach programu Polska Bezgotówkowa,

- promocja Zwrot raty kredytu po roku - aktywne korzystanie z konta firmowego umożliwia otrzymanie zwrotu do 5 tys. zł (całej raty kredytu) Bank Pekao Konto Przekorzystne Biznes - kredyty obrotowe i inwestycyjne na start,

- leasing nowych lub używanych samochodów osobowych i dostawczych oraz motocykli już od pierwszego miesiąca prowadzenia firmy,

- oferta leasingowa,

- zniżki w programie rabatowym "Galeria Rabatów dla Biznesu",

- terminal POS przez 18 miesięcy bez opłat za dzierżawę terminala (12 miesięcy zgodnie z założeniami programu Polska Bezgotówkowa i dodatkowo 6 miesięcy w od Banku Pekao)

- karta wielowalutowa wydawana do konta może być podpięta jednocześnie do rachunków w PLN, EUR, USD, CHF, GBP, PKO Bank Polski PKO Konto Firmowe - e-sklep - możliwość zaprojektowania i uruchomienia własnego sklepu internetowego z poziomu bankowości elektronicznej iPKO,

- usługa PKO Rachunki wirtualne, która umożliwia zarządzanie płatnościami wpływającymi na rachunek klienta poprzez ich automatyczną identyfikację oraz szybkie przetwarzanie,

- dostarczenie i odbiór gotówki od klienta,

- szkolenia dla przedsiębiorców - cyklu szkoleń „Dzień dobry Biznes”, skierowanych do małych i średnich firm, - platforma wsparcia eksportu - narzędzie dla firm planujących ekspansję zagraniczną, kompendium wiedzy o rynkach i branżach,

- Profil Zaufany - weryfikacja swojej tożsamości w serwisie internetowym, podpisywanie dokumentów przekazywanych online do urzędów, serwis PUE ZUS (np. wysyłania podpisanych wniosków oraz odbierania odpowiedzi od ZUS), - program ZenCard - marketing dla firmy - narzędzie do tworzenia programów lojalnościowych pod indywidualne potrzeby klienta, zintegrowane z terminalem płatniczym, - Asystent firmowy - zarządzanie finansami firmy w bankowości elektronicznej iPKO, m.in. podsumowanie przychodów i wydatków w przejrzystej formie graficznej, automatyczna kategoryzacja przepływów, analiza obrotów z kontrahentami, Bank Pocztowy Pocztowe Konto Firmowe - powiadomienia SMS, - faktoring, - terminale płatnicze, Raiffeisen Polbank Wymarzone Konto dla Biznesu - profesjonalne przygotowanie strony internetowej dla firm, marketing internetowy oraz identyfikacja wizualna, - monitoring płatności - Vindcat - samoobsługowy system, który umożliwia bez wiedzy prawnej systematyczne monitorowanie wierzytelności, - wymarzone auto - najem długoterminowy (min. 24 mies.), - terminale płatnicze - w ramach programu Polska Bezgotówkowa gdzie uzyska do 3 terminali bez opłat na 12 mies.,

- pierwszy limit kredytowy - przeznaczony jest on dla firm istniejących na rynku od 6 mies.,

- ubezpieczenie firmy FIRMA BEZ STRAT, SGB-Bank SGB Moja Firma - terminale płatnicze w ramach programu Polska Bezgotówkowa, Toyota Bank Rachunek bieżący - doradztwo w zakresie finansowania działalności, w szczególności finansowania samochodów, obsługi floty,

- Moto Lokata Plus - depozyt z promocyjnym oprocentowaniem dla klientów posiadających finansowanie samochodu w banku lub Toyota Leasing Polska, Źródło: Bankier.pl, na podstawie ofert banków, stan na 11.09.2018 r.

Porównywanie funkcji kont firmowych nie jest łatwe, ponieważ wpływają na nią indywidualne potrzeby przedsiębiorstwa. Analizując ofertę banków, można stwierdzić, że na rynku jest szeroki wachlarz produktów, które jednak nieznacznie różnią się warunkami cenowymi. Przeważnie po spełnieniu podstawowych obostrzeń stawianych przez bank, tj. wykonanie przelewu do ZUS czy zapewnienie obrotów na odpowiednim poziomie, klient firmowy bez problemu może uniknąć ponoszenia opłat za podstawowe usługi – użytkowanie karty, prowadzenie rachunku oraz przelewy krajowe. Natomiast, co je różni, to zaproponowane przez bank ułatwienia w prowadzeniu biznesów, a dokładniej ich rodzaj, koszt, ale przede wszystkim przydatność. Podsumowując, jeśli przedsiębiorcy nie zależy na usługach dodatkowych, najlepiej wybrać najtańszy rachunek. Jeśli natomiast ceni takie produkty, jak księgowość online, ubezpieczenie firmy, programy lojalnościowe, wówczas powinien przyjrzeć się pełnej ofercie instytucji finansowej.