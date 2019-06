Haitong zaktualizował ceny docelowe dla banków

Analitycy Haitong Bank, w raporcie z 24 czerwca, podnieśli cenę docelową dla PKO BP do 48,5 zł, ING Banku Śląskiego do 195,5 zł, mBanku do 370,7 zł, a obniżyli cenę docelową dla Pekao do 130,3 zł.

Rekomendacja dla PKO BP i Pekao została utrzymana na poziomie "kupuj", dla ING Banku Śląskiego "neutralnie", a dla mBanku "sprzedaj".

"Haitong Bank przyjmuje bardziej ostrożne stanowisko wobec polskich banków i rekomenduje selektywne podejście. Analitycy zwracają uwagę na banki z bardziej zrównoważonym profilem wzrostowym, które oferują przyzwoitą dywidendę" - napisano w raporcie.

Jako największe zagrożenie analitycy wskazują niedobór kapitału w mniejszych bankach i zwracają uwagę na obawę rynku przed ewentualnym zaangażowaniem banków o wysokim kapitale w procesy upadłościowe, co może zaowocować podniesieniem obowiązkowych składek do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Autorem raportu jest Marta Czajkowska-Bałdyga. Pierwsza publikacja raportu miała miejsce 24 czerwca, o godz. 8.00.

