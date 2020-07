Gaming Factory ustalił cenę emisyjną nowych akcji na 15,5 zł

Przychody gry "Fishing Clash" w czerwcu wzrosły do ok. 9 mln USD

Przychody gry "Fishing Clash", której producentem jest Ten Square Games, wzrosły w czerwcu do ok. 9 mln USD z ok. 8 mln USD w maju - szacuje portal Sensor Tower. Według szacunków, grę pobrano w ubiegłym miesiącu ze sklepów Google i Apple łącznie ok. 2,3 mln razy wobec 4,7 mln w maju.