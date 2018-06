GPRE rusza z prywatną emisją akcji; chce pozyskać min. 450 mln euro

Griffin Premium RE (GPRE), który od niedawna działa pod marką Globalworth Poland, rusza z ofertą prywatną do 350 mln akcji. Chce pozyskać co najmniej 450 mln euro - podała spółka w piątkowym komunikacie. Globalworth Real Estate Investments zobowiązał się do objęcia nowych akcji o wartości co najmniej 300 mln euro.

"Wpływy z emisji prywatnej zostaną wykorzystane na zakup nowych nieruchomości, spłatę określonych pożyczek lub kredytów oraz na ogólne cele korporacyjne" - napisano w komunikacie GPRE.

Zarząd spółki ustalił, że nowe akcje zostaną zaoferowane za cenę sprzedaży równą wartości określonej jako potrójna wartość aktywów netto EPRA, przedstawionej w skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu spółki za 2017 r., tj. 1,57 euro.

Oferta w ramach emisji prywatnej odbędzie się 11 czerwca, a nowe akcje zostaną przydzielone inwestorom 12 czerwca 2018 r. Emisja obejmowała będzie emisję prywatną na rzecz inwestorów instytucjonalnych.

8 czerwca spółka zawarła umowę plasowania nowych akcji z BZ WBK, który będzie pełnił funkcję globalnego koordynatora i oferującego.

Spółka złoży wniosek do GPW o dopuszczenie wszystkich nowych akcji do obrotu i przewiduje, że zostaną one wprowadzone do obrotu w połowie lipca 2018 r.

GPRE to polski fundusz nieruchomości biurowych notowany na GPW od kwietnia 2017 r. Jego głównym akcjonariuszem od grudnia 2017 r. jest spółka inwestycyjna Globalworth.

W oddzielnym komunikacie w piątek GPRE podało, że Globalworth Real Estate Investments zobowiązał się do objęcia nowych akcji spółki w drodze subskrypcji prywatnej o wartości co najmniej 300 mln euro.

Akcje zostaną pokryte wkładem pieniężnym lub poprzez konwersję na akcje pozostałych do spłaty kwot (obejmujących kwotę główną, kwotę odsetek oraz wszelkie inne należne kwoty) z tytułu umów pożyczek zawartych pomiędzy spółką a Globalworth i jego podmiotami powiązanymi. (PAP Biznes)

pel/ osz/