300+ także dla uczniów szkół dla dorosłych i policealnych

Rząd we wtorek ma się zająć projektem rozporządzenia w sprawie zmian w programie "Dobry start". Projekt zakłada objęcie świadczeniem także uczniów szkół dla dorosłych i szkół policealnych. Wprowadza też możliwość składania wniosków przez platformę usług elektronicznych ZUS.

Świadczenie z programu "Dobry start" przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, mogą otrzymać świadczenie do ukończenia przez nie 24 lat.

Projekt rozporządzenia, którym we wtorek ma się zająć Rada Ministrów przewiduje dwie zmiany w obecnym funkcjonowaniu programu.

Pierwsza to umożliwienie ubiegania się oświadczenie uczniom szkół dla dorosłych i szkół policealnych. Autorzy projektu chcą tym samym objąć świadczeniem wszystkich uczniów, bez względu na typ szkoły.

W uzasadnieniu projektu zaznaczono, że wprowadzenie tego rozwiązania nie powoduje żadnych zmian w kryteriach wieku dziecka, na które przysługuje świadczenie – wciąż będzie ono przysługiwać, co do zasady, na uczące się w szkole dzieci w wieku do ukończenia 20 r. życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – do ukończenia 24. roku życia.

W uzasadnieniu podkreślono jednocześnie, że wnioski o świadczenie "Dobry start" na ten rok szkolny dla uczniów szkół dla dorosłych i szkół policealnych, składane będą tylko drogą tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w urzędzie lub drogą pocztową).

"Brak jest bowiem możliwości, w trakcie rozpoczynającego się od 1 lipca 2019 r. okresu składania wniosków drogą elektroniczną, zmiany kreatorów bankowych w celu umożliwienia, za pomocą bankowości elektronicznej, złożenia wniosków o świadczenie dobry start dla wyżej wskazanych osób" - wyjaśniają autorzy projektu.

Projekt rozporządzenia wprowadza także możliwość ubiegania się o świadczenie za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Obecnie wnioski o tzw. wyprawkę szkolną, obok drogi tradycyjnej, można składać drogą elektroniczną przez kanał bankowości elektronicznej oraz portal Emp@tia.

Zgodnie z projektem zmiany wejdą w życie od 1 sierpnia 2019 r.

Wnioski o "Dobry start" można składać od 1 lipca drogą elektroniczną. Od 1 sierpnia będzie to możliwe także w formie tradycyjnej, papierowej.

Po raz pierwszy program "Dobry start" objął uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. Pod koniec kwietnia resort rodziny poinformował, że program będzie gwarantowane ustawowo. Obecnie program jest realizowany na podstawie uchwały i rozporządzenia Rady Ministrów.(PAP)

autorka: Karolina Kropiwiec

kkr/ mhr/