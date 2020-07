Czerwień WIG20. Spadki banków i Altusa

fot. Grand Warszawski / Shutterstock

WIG20 zakończył środową sesję pod kreską. Spadki notowały przede wszystkim akcje banków, a szerokim rynku negatywnie wyróżnił się z kolei Altus.

O 0,8 proc. w dół poszedł na środowej sesji WIG20. Indeksowi nie pomogło ani w miarę neutralne otwarcie, ani zielony początek handlu na Wall Street. WIG20 przez większą część dnia notował tendencję spadkową i w efekcie sesję zamknął na dziennych minimach.

Bardzo słabo wypadł także mWIG40, którego notowania poszły w dół o 1,1 proc. Blado prezentował się również WIG (-0,7 proc.), pozytywnie zaskoczył z kolei sWIG80, który zyskał 0,3 proc. Obroty ponownie wspięły się powyżej 1 mld zł, co tylko potwierdza, iż w drugiej połowie lipca handel przy Książęcej się nieco ożywił.

W składzie WIG20 największe spadki notowały spółki, które na ostatnich sesjach - bez większych przyczyn - wyróżniały się siłą. Aż 4,2 proc. straciło Orange. O ponad 2 proc. w dół poszły też banki: Alior, Pekao, PKO BP, Santander i PZU (posiadający udziały w dwóch pierwszych). Banki zbliżają się do sezonu wynikowego. Analitycy oceniają, że zysk giełdowych banków w drugim kwartale spadnie o połowę.

Mniejsze, przekraczające 1 proc. spadki notowały jeszcze papiery CCC, Orlenu i Lotosu. Po wzrostowej stronie uwagę zwracał duet Dino (+2,3 proc.) oraz KGHM (+1,8 proc.). Co ciekawe KGHM-owi nie przeszkodziła we wzrostach nawet taniejąca miedź. Równoważnię dla niej stanowiły mocne wzrosty srebra. Od 10-letniego dołka sprzed zaledwie czterech miesięcy dolarowa cena srebra wzrosła już o 95 proc. Dziś biały metal dołożył kolejne 4 proc.

Na szerokim rynku mocne spadki notował Altus (-25,5 proc.), który otrzymał informację o doręczeniu zawiadomień o zajęciu praw majątkowych z wniosku GetBack, dokonanych na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z marca 2020 roku. "Poszczególne zajęcia praw majątkowych, o których wiedzę powzięła spółka, zostały dokonane do wysokości 134.715.017,00 zł każde" - podano.

In plus wyróżniał się z kolei Primetech. Famur ogłosi wezwanie na spółkę. Chce kupić 4 178 208 akcji i zdjęć Prmetech z giełdy. Zaoferowana cena? 1,45 zł za akcję, czyli o 61,1 proc. wyższa w porównaniu ze średnią ceną ważoną wolumenem obrotu z trzech ostatnich miesięcy. Primetech w efekcie podrożał dziś o 64 proc. do poziomu 1,44 zł. Sam Famur dzień zamknął na kosmetycznym plusie.

Adam Torchała