Altus TFI otrzymał informację o zajęciu praw majątkowych z wniosku GetBack

Altus TFI otrzymał informację o doręczeniu zawiadomień o zajęciu praw majątkowych z wniosku GetBack, dokonanych na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z marca 2020 roku - poinformował Altus TFI w komunikacie.

Altus TFI podał, że zajęcia praw majątkowych zostały dokonane przeciwko spółce oraz dwunastu funduszom zarządzanym w przeszłości przez spółkę.

"Zajęcia praw majątkowych zostały doręczone podmiotom trzecim względem spółki oraz Funduszy, w tym podmiotom zależnym spółki oraz kontrahentom spółki, oraz podmiotów zależnych spółki i Funduszy i noszą znamiona rażącego naruszenia prawa" - napisano w komunikacie.

"Poszczególne zajęcia praw majątkowych, o których wiedzę powzięła spółka, zostały dokonane do wysokości 134.715.017,00 zł każde" - dodano.

Altus podał, że spółce ani żadnemu z funduszy nie zostało doręczone żadne zawiadomienie o zajęciu jakichkolwiek praw majątkowych.

"W powyższym zakresie, w odniesieniu do majątku spółki, spółka powzięła informację od podmiotu zależnego - Altus Agent Transferowy Sp. z o.o. o zajęciu udziałów należących do Spółki w tym podmiocie. Spółka powzięła również informację o zajęciu certyfikatów inwestycyjnych należących do spółki w funduszach inwestycyjnych" - napisano w komunikacie.

W marcu GetBack informował, że złożył do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew przeciw Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i 12 funduszom inwestycyjnym w związku z zapłatą przez spółkę zawyżonej ceny za akcje EGB Investment.(PAP Biznes)

