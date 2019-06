Choć wyniki firm wyglądają źle, to w wielu branżach się poprawiły

Jedną z cech obecnego cyklu koniunktury, o której pisałem kilka razy w tym newsletterze, są relatywnie słabe wyniki firm. Wartość wytwarzana w gospodarce rośnie bardzo szybko, ale ponieważ jest dzielona coraz bardziej z korzyścią dla pracowników a mniej dla firm, wyniki finansowe przedsiębiorstw, średnio rzecz biorąc, nie są wcale tak doskonałe jak ogólna koniunktura gospodarcze w kraju. Widzą to zresztą zapewne inwestorzy giełdowi.



Początek tego roku przyniósł jednak pewien przełom. Nie widać go na pierwszy rzut oka, ale coś się poprawia.



Wynik finansowy netto przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 50 osób (spoza sektora finansowego) spadł w pierwszym kwartale łącznie o 1,2 mld zł, czyli 4,5 proc. rok do roku. Ale jeżeli wejrzymy głębiej w strukturę tych wyników, na co pozwalają ostatnie dane GUS, zobaczymy, że spadek w pierwszych miesiącach roku był generowany przez kilka dużych branż energetycznych – górnictwo, przetwarzanie ropy i energetykę. Wiele innych, mniejszych branż bardzo wyraźnie poprawiło swoje wyniki (analizuję 42 branże po 2-cyfrowych kodach PKD, czyli dość szerokie). Poprawę wyniku finansowego netto odnotowało 70 proc. branż i jest to najwyższy odsetek od trzech lat.

Na przykład, wyraźnie lepsze wyniki w ujęciu rok do roku widać w budownictwie, handlu detalicznym, branżach ICT, produkcji mebli, produkcji chemikaliów i tworzyw. Może to być sygnał, że firmy powoli dostosowują się do różnych wstrząsów kosztowych, których doświadczały w ostatnich latach. Widać to zresztą też w inflacji – firmy w końcu zaczęły odważniej przerzucać koszty na ceny, przynajmniej w branżach usługowych (w przemyśle jest to trudniejsze, bo firmy funkcjonują na rynku europejskim i nie ustalają swoich cen).





Jeżeli nie dotknie nas wstrząs ze strony wydarzeń w światowej gospodarce, to za lepszymi wynikami mogą też pójść wyższe inwestycje.

