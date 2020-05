Agora ze sporą stratą w I kw. 2020 roku

Grupa Agora wypracowała w pierwszym kwartale 44,6 mln zł wyniku EBITDA, o 18 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku. Strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniosła 42,7 mln zł wobec 5 mln zł straty przed rokiem.

Przychody grupy wyniosły w pierwszym kwartale 289,6 mln zł, co oznacza spadek o 6,1 proc. rok do roku. Spadki miały miejsce głównie w przypadku sprzedaży biletów do kin (o 20 proc. mniejsze rok do roku) oraz sprzedaży barowej w kinach (spadek o 16,5 proc.) - kina w Polsce są zamknięte od 12 marca ze względu na pandemię COVID-19.

Koszty operacyjne grupy pozostały w pierwszym kwartale na zbliżonym poziomie rok do roku i wyniosły 309,1 mln zł.

Strata operacyjna sięgnęła 19,6 mln zł. Rok wcześniej grupa odnotowała 0,5 mln zł zysku.

Agora dokonała w pierwszym kwartale odpisów m.in. z tytułu utraty wartości aktywów trwałych spółek Domiporta i Foodio Concepts - odpisy obciążyły wyniki grupy kwotą 21,4 mln zł.

Różnice kursowe obniżyły wynik netto grupy o 27,1 mln zł.

Agora spodziewa się straty operacyjnej w 2020 roku

"Zarząd Agory szacuje, że wskutek obecnie trwającej pandemii w całym 2020 r. przychody grupy Agora mogą istotnie się zmniejszyć, a grupa odnotuje stratę operacyjną na poziomie EBIT. Biznesami, które zostaną najmocniej dotknięte skutkami pandemii, są Kino, Gastronomia, Reklama Zewnętrzna oraz Radio" - napisano w raporcie.

Według przewidywań Agory tempo spadku wpływów grupy w kolejnych kwartałach powinno być niższe niż w drugim kwartale 2020 r., pod warunkiem, że nie dojdzie do ponownego wybuchu pandemii w drugiej połowie roku.

Agora spodziewa się 20-25 proc. spadku wartości rynku reklamy w całym roku.

"Według szacunków spółki w 2020 r., w związku z pandemią koronawirusa i jej skutkami dla polskiej gospodarki, reklamodawcy ograniczą wydatki na promocję swoich towarów i usług o około 20-25 proc. w porównaniu z 2019 r. - napisano w raporcie.

Zarząd Agory podjął szereg działań w celu zminimalizowania negatywnego wpływu pandemii na wyniki.

Wstrzymana została większość wydatków inwestycyjnych i ograniczone zostały niemal wszystkie kategorie kosztów operacyjnych.

Agora podjęła też decyzję o optymalizacji portfela projektów inwestycyjnych: podjęto negocjacje o sprzedaży spółki Domiporta oraz zdecydowano o ograniczeniu skali Goldenline i złożeniu wniosku o upadłość Foodio. Grupa zweryfikowała również portfolio wydawnictw papierowych i zrezygnowała z wydania dwóch miesięczników oraz zmniejszyła objętość i wolumen publikowanego dziennika.

Spółka zabezpieczyła finansowanie do końca września i pracuje nad jego dalszym przedłużeniem.

Według szacunków, łączne oszczędności wyniosą 185 mln zł w drugim i trzecim kwartale 2020 r., w tym oszczędności z tytułu obniżki wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników i stałych współpracowników wyniosą około 30 mln zł.

kuc/ gor/