Agencja Mienia Wojskowego otworzyła e-sklep

Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje swoje produkty w sklepach stacjonarnych. Teraz jednak postanowiła pójść o krok dalej, wyjść naprzeciw potrzebom współczesnego konsumenta i uruchomiła sklep internetowy.

W ofercie znajdziemy póki co 48 pozycji, jednak planowana jest rozbudowa bazy produktów. Obecnie możemy kupić tam m.in. latarki, hełmy, mundury, chusteczki do nosa czy tarcze treningowe. Ceny zaczynają się od 1 zł, najdroższa rzecz kosztuje 180 zł.

Jak poinformowała AMW, po kilku dniach działania nowego sklepu połowa asortymentu została wykupiona. - Wpłynęło do nas blisko 800 zamówień na kwotę ponad 75 tys. zł. Teraz czas na uzupełnienie asortymentu – mówi Przemysław Wierzba, dyrektor oddziału regionalnego AMW z Krakowa, w którym zlokalizowano zaplecze i magazyn sklepu internetowego.

Co Polacy kupowali najczęściej? W ciągu pięciu dni sprzedało się m.in. 1000 chusteczek do nosa, 400 niezbędników 3-częściowych, 200 latarek kieszonkowych, ponad 180 peleryn-namiotów, blisko 150 mazaków do czyszczenia butów, ponad setka toreb polowych brezentowych.

Część oferowanych produktów jest zupełnie nowa, inne były wcześniej używane, lecz - jak zapewnia AMW - nadal są w bardzo dobrym stanie bez śladów użytkowania.

Warto także wspomnieć, że w sklepie dostępne są wyłącznie rzeczy, na których zakup nie potrzeba pozwoleń i koncesji. A wszystkie środki uzyskanie ze sprzedaży przekazane zostaną na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych RP.

DU