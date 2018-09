naBankiera: podatek Belki czy edukacja inwestorów?

Problemy polskich inwestorów i giełdy to temat rzeka. W kolejnym odcinku cyklu #naBankiera pytamy o to, którą z dwóch największych bolączek powinniśmy się teraz zająć.

Ogólnopolskie Badanie Inwestorów, któremu od lat patronuje Bankier.pl, wchodzi na ostatnią prostą. Informacje i opinie, do podzielenia się którymi gorąco zachęcamy, są kluczowe nie tylko z perspektywy organizującego badanie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, ale każdej instytucji, której działalność powiązana jest z rynkiem kapitałowym.

Jednym z najważniejszych pytań każdego OBI jest to dotyczące najistotniejszych, zdaniem inwestorów, problemów polskiego rynku kapitałowego. W ubiegłym roku na szczyt powróciła kwestia podatku od zysków kapitałowych zwanego też "podatkiem Belki", na drugim miejscu zaś znalazł się problem niskiego poziomu edukacji finansowej. Z całego badania wynikało ponadto, że polscy inwestorzy indywidualni są coraz starsi. Właśnie te bolączki na celownik wzięli dwaj nasi autorzy, Adam Torchała i Michał Żuławiński.

Adam Torchała: Podatek od zysków kapitałowych jest regularnie wskazywany przez inwestorów jako jedna z największych bolączek rynku kapitałowego. Teoretycznie dotyczy on zysków, czasem jednak trzeba go zapłacić, nawet jeżeli się nie zarobiło. Dodatkowo problem ten nie dotyczy tylko giełdowych inwestorów, ale również ciułających pieniądze na lokatach "Kowalskich". Reforma podatku leży zresztą również w interesie rządzących, którzy deklarują chęć zwiększenia stopy oszczędności. W artykule przyjrzę się skali problemu, jego istotności z punktu widzenia budżetu oraz możliwej alternatywie.

Michał Żuławiński: GetBack, Amber Gold, polisolokaty, miliony złotych utopionych w innych szemranych inwestycjach… Chociaż przysłowie mówi, że „mądry Polak po szkodzie”, to kolejne afery i skandale zdają się zadawać mu kłam. Właściwego poruszania się w świecie finansów nie uczy także polski system edukacji, co pośrednio skutkuje tym, że młodzi ludzie nie garną się do inwestowania na giełdzie. W obu związanych kwestiach coś musi się zmienić, bo w przeciwnym razie polski rynek kapitałowy nigdy nie rozwinie skrzydeł. W moim artykule zaprezentuję kilka recept na zmianę tej sytuacji.

Wypełnienie tegorocznej ankiety Ogólnopolskiego Badania Inwestorów nie zajmie więcej niż 15 minut. Ankieta jest anonimowa, jednak wśród osób, które zdecydują się pozostawić swój adres e-mail, zostaną rozlosowane nagrody: iPad oraz sto książek o tematyce giełdowej.

