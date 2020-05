Zielony koniec słabego tygodnia na GPW

Piątek na GPW upłynął pod znakiem wzrostów. Całego tygodnia polska giełda nie może jednak zaliczyć do udanych.



Dzień Zwycięstwa przyniósł zwycięstwo byków na GPW. WIG20 zyskał 1,21 proc. i wspiął się na pułap 1606,50 pkt. To poziom zbliżony do poniedziałkowego zamknięcia, jednak to o 2,6 proc. mniej niż na zamknięciu ostatniej sesji ubiegłego tygodnia (30 kwietnia).

W górę szły także indeksy mniejszych spółek: mWIG40 (0,55 proc.) i sWIG80 (0,85 proc.). Szeroki WIG zyskał natomiast 1,03 proc. Obroty przekroczyły 580 mln zł.

Wśród największych spółek prym wiodły akcje Orlenu (3,22 proc.), Tauronu (2,74 proc.) i PZU (2,70 proc.). Na drugim biegunie znalazły się walory CCC (-4,69 proc.). Dolnośląska spółka poinformowała w czwartek wieczorem o sprzedaży wszystkich akcji z emisji, z której środki przeznaczone zostaną na kapitał obrotowy oraz finansowanie bieżącej działalności operacyjnej.

W mWIG40 najjaśniej błyszczały Kruk (7,73 proc.), Mabion (6,07 proc.) oraz Eurocash (5,87 proc.), w sWIG80 zaś PCC Rokita (9,98 proc.), Enter Air (7,94 proc.) i Kogeneracja (6,67 proc.). Oba indeksy zamykały spółki z portfela Leszka Czarneckiego: Getin (-3,05 proc.) oraz Idea Bank (-5,98 proc.).

Na szerokim rynku warto było zwrócić uwagę na akcje Elektrobudowy (39,62 proc.), która poinformowała o zawarciu umowy dzierżawy z Zarmenem. Negatywnie wyróżniły się natomiast Synektik (-15,05 proc.) oraz Lubawa (-13,39 proc.). W przypadku tej ostatniej spółki mieliśmy do czynienia z budzącym kontrowersje wezwaniem.

Na NewConnect rządziły dobrze znane inwestorom tematy inwestycyjne: koronawirus i gry komputerowe. Akcje Inno-Gene doświadczyły korekty o 15,79 proc., przerywając w ten sposób passę, która wyniosła kurs z 6,7 do 16 złotych. Po publikacji komunikatu o przejęciu spółki Medical Marketplace akcje Cannabis Poland podrożały o 37,5 proc.

Burzliwy dzień na plusie zakończył Bloober (1,8 proc.), który poinformował w czwartek o zawarciu z Microsoftem umowy na wydanie gry „Medium”. Mniej powodów do zadowolenia mieli posiadacze akcji ECC Games (-30,13 proc.). Wielka przecena była pokłosiem premiery gry „Drift21”.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 2908,11 0,96 -0,68 1,99 -14,90 -22,35 DAX Niemcy 10904,48 1,35 0,39 5,53 -10,47 -17,70 FTSE 100 W.Brytania 5935,98 1,40 0,59 4,55 -18,36 -21,30 CAC 40 Francja 4549,64 1,07 -0,49 2,41 -16,02 -23,89 IBEX 35 Hiszpania 6783,10 0,78 -2,01 -2,43 -26,49 -28,97 FTSE MIB Włochy 17439,30 1,13 -1,42 0,34 -17,75 -25,81 ASE Grecja 604,05 0,26 -3,85 -0,83 -18,70 -34,10 BUX Węgry 34796,13 0,53 -1,09 5,88 -15,85 -24,49 PX Czechy 881,34 0,99 -0,30 6,49 -17,13 -21,00 RTS INDEX (w USD) Rosja 1136,34 0,88 1,01 1,95 -7,84 -26,64 BIST 100 Turcja 97845,20 -0,56 -3,23 4,96 8,39 -14,49 WIG 20 Polska 1606,50 1,21 -2,56 1,73 -27,69 -25,28 WIG Polska 45228,14 1,03 -1,93 3,80 -21,37 -21,80 mWIG 40 Polska 3244,06 0,55 -1,00 6,85 -18,43 -16,99 Źródło: PAP

Michał Żuławiński