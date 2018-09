Yusaku Maezawa poleci na księżyc ze SpaceX Elona Muska

Japoński miliarder Yusaku Maezawa będzie pierwszym komercyjnym pasażerem, który poleci w podróż dookoła Księżyca na pokładzie Big Falcon Rocket Elona Muska.



42-letni Maezawa jest założycielem i szefem największego sklepu internetowego z odzieżą w Japonii - Zozo. ego firma Start Today jest notowana na tokijskiej giełdzie. Jest też kolekcjonerem sztuki, właścicielem wielu cennych arcydzieł. Niedawno zrobiło się o nim głośno, kiedy to za 110 mln dol. kupił obraz Jeana Michela-Basquiata. Jego majątek jest wyceniany na 2,9 mld dol., nie wiadomo jednak, ile kosztować go będzie kosmiczna wyprawa.

Maezawa zapowiedział, że nie poleci w tę podróż sam - zabierze ze sobą 6-8 osób: malarzy, artystów, architektów, fotografów, muzyków. Podróż została zaplanowana na rok 2023 i potrwa ok. 5 dni.

Thank you @elonmusk for making #dearMoon possible! https://t.co/U9gi32JKXC