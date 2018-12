Work Service ma warunkowe porozumienie z obligatariuszami

Work Service podpisał warunkowe porozumienie z wszystkimi obligatariuszami instytucjonalnymi obligacji serii T, serii W oraz serii Y dotyczące warunków restrukturyzacji obligacji - poinformowała spółka w komunikacie.

Spółka podała, że pod warunkiem spełnienia warunków zawieszających strony porozumienia zobowiązały się do podpisania szeregu dokumentów finalizujących proces restrukturyzacji lub refinansowania obligacji, w tym m.in. umowę zmieniającą warunki emisji obligacji serii W, propozycje nabycia obligacji serii X, serii Z oraz serii SHB raz oświadczeń o przyjęciu propozycji nabycia obligacji serii X oraz serii Z.

"Zdaniem zarządu emitenta, planowane wejście w życie Porozumienia i wynikająca z niego restrukturyzacja lub refinansowanie obligacji, będzie miało wymierny i korzystny wpływ na sytuację finansową emitenta, w tym płynność. Zamiarem zarządu emitenta jest zakończenie tego procesu do 10 grudnia 2018 r" - napisano w komunikacie.

"Zarząd emitenta zastrzega jednak, że nie ma pewności czy m.in. otrzyma wymagane oświadczenia faktorów dot. limitów faktoringowych (...) lub czy pozyska 7.000.000 PLN nowych środków tytułem emisji obligacji serii SHB" - dodano.

Najważniejszymi warunkami zawieszającymi wejście w życie porozumienia jest pozyskanie przez Work Service 7 mln zł nowych środków z emisji obligacji serii SHB, wykup części obligacji serii Y w kwocie co najmniej 7 mln zł oraz spłata narosłych odsetek od obligacji.

Zgodnie z porozumieniem dojść ma do refinansowania całości obligacji serii T o wartości 12,85 mln zł obligacjami serii X, zmienione mają być warunki obligacji serii W o wartości 20 mln zł, a także m.in. dojdzie do wykupu części obligacji serii Y, w kwocie co najmniej 7 mln zł, środkami pozyskanymi z emisji obligacji serii SHB i refinansowania nie więcej niż 4 mln zł obligacji serii Y obligacjami serii Z oraz obligacjami serii SHB.

W efekcie restrukturyzacji dojść ma do całkowitego rozliczenia i wykreślenia obligacji serii T oraz serii Y z ewidencji. Dzień wykupu obligacji serii SHB, serii W, serii X oraz serii Z został określony na 29 maja 2020 r. Oprocentowanie obligacji serii SHB ma być stałe i wyniesie 5 proc. i będzie płatne cokwartalnie.

Work Service ma się zobowiązać także m.in. do przeprowadzenia procesu sprzedaży Work Service Czech s.r.o., Work Service Slovakia, s.r.o., Work Service SK, s.r.o., Work Service Outsourcing Slovakia s.r.o. w ramach określonego harmonogramu. (PAP Biznes)

