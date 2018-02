WIG20 w europejskim ogonie. Mocne spadki JSW i Orlenu

Dobre otoczenie nie wystarczyło do tego, by WIG20 zakończył czwartkową sesję ponad kreską. Mimo iż przez większość dnia na indeksie przeważała zieleń, ostatecznie zakończył on sesję sporym spadkiem i był dziś wyraźnie najgorszym indeksem w Europie.

Na zamknięciu czwartkowej sesji WIG 20 spadł o 1,1 proc. i wyniósł 2423,6 pkt. (w pierwszej godzinie notowań indeks dotarł nawet do poziomu 2472 pkt.). Na wartości stracił również WIG (-0,7 proc.) i wyniósł 63 078,2 pkt. Na plusach sesję zakończyły natomiast mWIG 40 (+0,1 proc., do 4 820,5 pkt.) i sWIG 80 (+0,1 proc., do 14 771,4 pkt.).

Spadki indeksu blue chipów można nazwać zaskakującymi nie tylko ze względu na fakt, iż mWIG i sWIG zakończyły dzień na plusie. W górę szły także notowania innych europejskich indeksów, czemu dobry fundament dała wczorajsza udana sesja na Wall Street. Sam WIG20 zresztą także dobrze zaczął czwartkową sesję, a potem przez kilka godzin utrzymywał się pod kreską. Spadek nastąpił dopiero w ostatniej godzinie. Był gwałtowny i dodatkowo towarzyszył mu wysoki - w porównaniu do innych faz dzisiejszej sesji - obrót.

Warto zwrócić uwagę, że WIG20 po raz kolejny przez większość sesji dryfował w bok. Od kilku dni inwestorzy obserwują powtarzający się schemat - otwarcie w rytm tego, co dzień wcześniej działo się w Ameryce, następnie 5 godzin nudy i rozstrzygnięcia w końcówce sesji, gdy Amerykanie ponownie wracają do gry. Taki obraz sesji nie świadczy zbyt dobrze o sile i głębokości naszego rynku.

Kolejny powtarzający się problem to obroty, które dziś wyniosły 690 mln zł, z czego aż 541 mln zł wygenerowały blue chipy. Wciąż więc inwestorzy nie są skorzy do aktywnego handlu, równie słabe obroty w ostatnich dniach nie są bowiem niczym zaskakującym. A przecież średnia za styczeń wynosi przeszło 900 mln zł.

Wśród spółek z WIG20 najmocniejsza przecena dotknęła akcje PKN Orlen (-3 proc.), blisko 3 proc. straciła także JSW. 0,6-proc. spadek zanotował KGHM po informacji, że Skarb Państwa zażądał, aby w porządku obrad na marcowe walne zgromadzenie KGHM umieścić punkt dotyczący zmian w składzie rady nadzorczej. Przez większą część sesji kurs KGHM zwyżkował. W ostatnich dniach spółkę wspierała drożejąca miedź.

W czwartek na rynek spłynęło kilka rekomendacji dla spółek. Goldman Sachs obniżył rekomendację Eurocashu i CCC do "neutralnie" z "kupuj", podwyższył dla LPP do "neutralnie" ze "sprzedaj". Cena docelowa akcji Eurocashu została obniżona do 28 zł z 42,8 zł, CCC spadła do 300 zł z 307 zł, natomiast wycena LPP została podwyższona do 9.200 zł z 5.260 zł. W czwartek na zamknięciu Eurocash zyskał 0,9 proc. (26,05 zł), zaś akcje LPP podrożały nieznacznie o 0,1 proc. do 9.505 zł.

Analitycy Trigon DM obniżyli rekomendację dla Grupy Kęty do "trzymaj" z kupuj", wyznaczając cenę docelową na poziomie 384 zł. Kurs spółki wzrósł o 2,2 proc., do 387,5 zł. Z kolei DM BOŚ, w raporcie z 7 lutego, obniżył rekomendację Vistuli do "trzymaj" z "kupuj" oraz podniósł cenę docelową do 4,88 zł z 4,45 zł. Kurs Vistuli spadł o 4,4 proc., do 5,05 zł.

Jeden z największych spadków na warszawskim parkiecie zanotowała AviaAM Leasing (-12 proc.). Jak podał w czwartek DM mBanku, HAIFO LTD działając w porozumieniu z innymi akcjonariuszami wezwał do sprzedaży 9.412.051 akcji AviaAM Leasing, dających prawo do 21,73 proc. głosów na WZ spółki, po 5,62 zł za akcję. Litewskie samoloty najprawdopodobniej odlecą więc z GPW.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3389,63 0,59 0,37 -6,15 1,98 -3,26 DAX Niemcy 12346,17 0,06 0,70 -6,47 4,68 -4,42 FTSE 100 W.Brytania 7234,81 0,29 0,89 -6,88 -0,93 -5,89 CAC 40 Francja 5222,52 1,11 1,38 -5,21 6,04 -1,69 IBEX 35 Hiszpania 9714,90 0,30 -0,42 -7,19 1,36 -3,28 FTSE MIB Włochy 22495,64 0,28 0,13 -4,45 18,05 2,94 ASE Grecja 842,90 2,09 0,18 -0,57 34,59 5,05 BUX Węgry 38522,50 0,18 -0,91 -2,67 13,36 -2,17 PX Czechy 1111,87 0,20 -0,49 0,25 14,29 3,13 MICEX Rosja 2265,45 0,33 1,72 0,17 6,01 7,38 RTS INDEX (w USD) Rosja 1262,27 1,40 4,26 -0,16 7,65 9,34 BIST 100 Turcja 116225,60 2,44 1,72 3,63 32,25 0,77 WIG 20 Polska 2423,57 -1,07 0,71 -4,68 10,95 -1,53 WIG Polska 63078,16 -0,67 0,76 -3,70 8,94 -1,05 mWIG 40 Polska 4820,49 0,13 0,63 -1,58 0,52 -0,55 Źródło: PAP

Adam Torchała/ PAP Biznes