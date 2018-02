Litewskie samoloty odlecą z GPW? Sprawa wydaje się przesądzona

Firma Haifo, w porozumieniu z innymi akcjonariuszami, wezwała do sprzedaży akcji litewskiej spółki AviaAM Leasing. Docelowo spółka ta ma zostać wycofana z GPW (uwaga: zgodnie z prawem litewskim). Kurs dziś mocno spadał i oscyluje obecnie w okolicach ceny podanej w wezwaniu. Wydaje się zatem, że spółka wyceniana jest wyjątkowo tanio.

Haifo LTD jako podmiot upoważniony przez innych akcjonariuszy (łącznie przez 14 podmiotów posiadających 33.893.542 szt. akcji dających 78,27 proc. głosów na WZA) ogłosił publiczne wezwanie na sprzedaż akcji spółki AviaAM Leasing AB z siedzibą w Wilnie przy ulicy Smolensko 10 (tak na marginesie, to nieco słaby PR-owo adres jak na przedsiębiorstwo działające w branży lotniczej). AviaAM to bowiem globalny holding lotniczy zajmujący się pozyskiwaniem samolotów, ich leasingiem oraz sprzedażą.

Podmiot nabywający zamierza kupić w wyniku wezwania 9.412.051 akcji, uprawniających do 9.412.051 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki, tj. 21,73 proc. ogólnej liczby głosów w spółce. Cena w wezwaniu wyniesie 5,62 zł za jedną akcję. Wzywający wraz ze stronami działającymi w porozumieniu zamierzają nabyć do 100 proc. akcji i głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w spółce. Zgodnie z umową uczestników porozumienia celem wezwania jest wykluczenia akcji spółki z obrotu na GPW.

Cena akcji spółki AviaAM dziś mocno spadała i oscyluje obecnie w okolicach ceny z wezwania (spadek o ponad 10 proc. względem wczorajszego zamknięcia).

Obowiązuje tu prawo litewskie (!)

Co ciekawe, jako, że AviaAM to podmiot litewski, to właśnie zgodnie z tym prawem przebiegnie całe wezwanie (jest tak, gdy zagraniczna spółka nie jest nigdzie indziej notowana). Zgodnie z nim, proces wykluczenia akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym może się odbyć w przypadku, gdy akcjonariusze reprezentujący przynajmniej 75 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki zagłosują za uchwałą dotyczącą takiego wykluczenia.

Biorąc pod uwagę, że wzywający już posiadają łącznie powyżej 75 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki oraz są zobowiązani do zagłosowania za taką uchwałą zgodnie z umową dotyczącą działania w porozumieniu niezależnie od liczby akcji skupionych w ramach wezwania, uchwała w sprawie wykluczenia z obrotu prawie na pewno zostanie przegłosowana. Zgodnie z komunikatem, wzywający dostarczą w dniu 15 lutego 2018 roku odpowiednie żądanie o zwołanie wymaganego walnego zgromadzenia, które powinno się odbyć 9 marca 2018 roku.

„Wzywający mogą także zdecydować o przymusowym wykupie mniejszościowych akcjonariuszy, jeżeli wzywający osiągną nie mniej niż 95 proc. ogólnej liczby głosów spółki na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Wówczas wzywający nabędą prawo do zobowiązania wszystkich pozostałych akcjonariuszy spółki do sprzedaży ich akcji, a ci pozostali akcjonariusze będą mieli obowiązek sprzedać swoje akcje wzywającym” – czytamy.

Spółka wyjątkowo tania?

Warto się tu zastanowić, czy cena w wezwaniu jest w ogóle korzystna dla akcjonariuszy mniejszościowych. Z jednej strony jest ona co prawda zbliżona do wyceny spółki na giełdzie z ostatnich miesięcy, z drugiej, jeśli spojrzeć na wskaźniki, to AviaAM jest obecnie spółką wyjątkowo tanią. Cena/Zysk wynosi bowiem zaledwie 3,5 i bardzo rzadko widuje się tu aż tak niskie wartości. Cena/Wartość Księgowa z kolei to tylko 0,58, co oznacza, że same aktywa netto spółki są więcej warte niż wynosi obecnie kapitalizacja tej spółki.

Tak niską wycenę w przypadku tego drugiego wskaźnika mogłyby usprawiedliwiać słabe wyniki finansowe (lub ich perspektywa), co w tym przypadku absolutnie nie jest prawdą. AviaAM posiada całkiem niezłe przychody, a do tego regularnie osiąga zyski (i to nawet rosnące). Ponadto obecna cena akcji jest niższa o ponad 20 proc. od ceny z debiutu w czerwcu 2013 roku.

Poza oczywistym powodem wezwania (o którym nikt nie powie), a więc możliwym zakupie akcji po niskiej cenie, podano także oficjalne stanowisko. „Pierwsza oferta publiczna akcji AviaAM Leasing AB, przeprowadzona w 2013 roku, była decyzją strategiczną i pomogła spółce zebrać dodatkowe fundusze do realizacji ambitnych planów rozwojowych. Jednak warunki i otoczenie rynkowe zmieniły się w ostatnich latach. Ponadto, niska płynność akcji spółki i niewielkie wolumeny obrotu, w połączeniu z wysokimi kosztami administracyjnymi i innymi obciążeniami związanymi z faktem bycia spółką publiczną oraz chęć pełnego skoncentrowania wszystkich zasobów na rozwoju spółki, spowodowały, że część akcjonariuszy zdecydowała się ogłosić publiczne wezwanie do sprzedaży pozostałych akcji AviaAM Leasing AB. Po przeprowadzeniu wezwania, spółka zwróci się do odpowiednich organów administracyjnych w celu uzyskania zgody na wycofanie jej akcji z obrotu giełdowego na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW” – mówi Vladas Bagavicius, reprezentujący Haifo Ltd.

Przyjmowanie zapisów w wezwaniu rozpocznie się 7 marca 2018 r., a zakończy 5 kwietnia 2018 r. Planowana data zawarcia transakcji na GPW to 10 kwietnia 2018 r.. Zapisy na sprzedaż akcji będą przyjmowane w punktach usług maklerskich mBank S.A.

Adam Hajdamowicz