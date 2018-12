W Egipcie sprzedaż żółtych kamizelek odblaskowych ograniczona

W Egipcie trudno kupić żółte kamizelki odblaskowe, które stały się symbolem ruchu społecznego we Francji. Ich sprzedaż kontroluje policja - podali we wtorek egipscy handlowcy.

Pięciu detalistów z Kairu powiedziało agencji AFP, że trzeba mieć pozwolenie z dzielnicowego komisariatu policji na kupno takiej kamizelki.

Właściciel małego sklepiku zgodził się sprzedać taką kamizelkę "spod lady", przynaglając słowami: "Bierzcie, szybko! Sprzedaż tych kamizelek musi być jeszcze bardziej niebezpieczna niż narkotyków".

"Przedstawiciele służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przyszli i zażądali, by nie sprzedawać kamizelek odblaskowych - twierdzi inny kupiec, z którym rozmawiała agencja. - Po manifestacjach we Francji boją się zarazy".

Z kolei hurtownicy pod warunkiem zachowania anonimowości powiedzieli AFP, że w zeszłym tygodniu potrzymali polecenie, aby zaopatrywać jedynie firmy, a nie sprzedawców detalicznych.

We wtorek w Egipcie aresztowano na 15 dni Mohameda Ramadana, adwokata, który znany jest ze swego stanowiska w kwestii praw człowieka, w szczególności w odniesieniu do "zagrożenia bezpieczeństwa". Zatrzymano go w poniedziałek w Aleksandrii po opublikowaniu na Facebooku informacji, gdzie można dostać żółtą kamizelkę odblaskową - podał jego prawnik Abdelrahman al-Gohary.

Restrykcje w sprzedaży kamizelek pojawiły się na kilka tygodni przed ósmą rocznicą powstania ze stycznia 2011 r., które obaliło reżim prezydenta Hosniego Mubaraka.(PAP)

klm/ mc/