Trzynastki, paczki, niespodzianki. Święta w bankach

Trzynasta pensja, paczki dla dzieci pracowników czy dodatkowe punkty na platformie MyBenefit – między innymi takie dodatki czekają na pracowników banków z okazji nadchodzącego Bożego Narodzenia.

Paczki dla dzieci, bonus finansowy uzależniony od dochodu to główne benefity, na jakie mogą liczyć bankowcy. Niektórzy pracodawcy poszli o krok dalej i postanowili zorganizować zatrudnionym dodatkowy dzień wolny od pracy w Wigilię Bożego Narodzenia. Inni natomiast podwajają pracownikom pensje razem z wypłatą za listopad. Co jeszcze znajdą bankowcy pod choinką?

Trzynasta pensja

Najhojniej pracowników obdarował w tym roku bank Pekao, który w rozmowie z Bankier.pl podał, że zatrudnieni otrzymali wraz z pensją listopadową dodatkowe wynagrodzenie stanowiące premię świąteczną.

- Bank wypłaca bonus świąteczny wszystkim pracownikom razem z pensją za listopad. Bonus, przez pracowników nazywany „trzynastką”, wypłacany jest w wysokości jednej miesięcznej pensji, a dla zatrudnionych w banku krócej niż rok – proporcjonalnie do okresu przepracowanego w danym roku – mówi w rozmowie z Bankier.pl przedstawiciel biura prasowego Pekao SA.

Świadczenia świąteczne w bankach Bank Wysokość świadczenia świątecznego Alior Bank Do 700 zł brutto PKO BP Brak informacji Credit Agricole Brak informacji Bank Pekao SA Dodatkowa „trzynasta” pensja BGŻ BNP Paribas Brak informacji, zatrudnieni otrzymają niespodziankę 21 grudnia Euro Bank Brak informacji, świadczenie będzie przyznawane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zależności od dochodu przypadającego na członka rodziny Santander Bank Polska Brak informacji mBank Odmowa odpowiedzi Źródło: opracowanie własne Bankier.pl na podstawie danych udostępnionych przez banki.

Na drugim miejscu ze względu na wysokość dodatków uplasował się Alior Bank. Z informacji, jakie udało się nam uzyskać, zatrudnieni otrzymają do 700 zł dodatkowych pieniędzy na święta. – Pracownicy otrzymają dodatki świąteczne w wysokości do 700 zł brutto sfinansowane z funduszu socjalnego. Świadczenia przysługują wszystkim, którzy złożyli oświadczenie przychodowe w bieżącym roku. Wysokość dodatków jest uzależniona od progu przychodowego, do którego należą pracownicy. Taki „zastrzyk gotówki” przydaje się pracownikom na zakup prezentów i organizację świąt – komentuje Paweł Smardz, Dyrektor Departamentu Rozwoju i Relacji Pracowniczych Alior Banku.

Euro Bank, podobnie jak Alior Bank, finansuje świadczenie świąteczne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, jednak nie podaje informacji na temat jego wysokości. To, ile dany pracownik otrzyma, jest uzależnione od średniego przychodu przypadającego na jednego członka rodziny, wykazanego w odpowiednim oświadczeniu.

Większość banków w rozmowie z Bankier.pl wskazała, że dzieci zatrudnionych otrzymają albo świadczenia pieniężne, albo paczki. W BGŻ BNP Paribas rodzice otrzymali te pierwsze. – Bank wypłacił świąteczne świadczenia pieniężne dla dzieci pracowników. Wysokość świadczenia byłą uzależniona od poziomu dochodu pracownika – mówi w rozmowie z Bankier.pl Wioletta Marciniak-Mierzwa, dyrektor Departamentu Wynagrodzeń, Benefitów i Raportowania w Banku BGŻ BNP Paribas. Dodatkowo firma przygotowała dla zatrudnionych przedświąteczną niespodziankę, jednak o jej kształcie dowiedzą się dopiero 21 grudnia.

O paczki dla dzieci mogą zawnioskować rodzice zatrudnieni w Alior Banku. – Każdemu dziecku przysługuje prezent pod warunkiem, że nie ukończyło 16. roku życia. Rodzic mailowo otrzymuje link do platformy prezentowej. Przez nią wybiera i zamawia prezent o wartości do 200 zł, który następnie zostaje dostarczony pod wybrany adres przez kuriera. Pracownicy mają dla swoich pociech wiele prezentów do wyboru, dopasowanych dla poszczególnych grup wiekowych dzieci m.in. zabawki, artykuły szkolne, plecaki, gry, odzież sportową – komentuje Smardz z Alior Banku.

Świadczenia w formie rzeczowej przysługują również zatrudnionym w PKO Banku Polskim. Jak poinformowała w rozmowie z Bankier.pl Lidia Sosnowska z biura prasowego PKO BP, pracownicy dzięki systemowi kafeteryjnemu mogą w dogodnym dla siebie terminie dysponować środkami przyznanymi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na platformie MyBenefit, na której również znajduje się specjalna oferta świąteczna.

Ciekawą propozycją świąteczną dla pracowników jest również „podarowanie” dnia wolnego. Agnieszka Gorzkowicz z Credit Agricole podzieliła się informacją, że w tym roku zarząd zdecydował, że poniedziałek 24 grudnia będzie dniem wolnym w banku, zatrudnieni odrobili ten dzień 8 grudnia. – Dzięki temu z poprzedzającym święta weekendem będziemy mieć pięć wolnych dni – dodaje Gorzkowicz.

Weronika Szkwarek