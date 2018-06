Szwajcaria nie chce Vollgeld i zimowych igrzysk

Szwajcarzy wzięli dziś udział w referendach dotyczących kwestii wprowadzenia pieniądza suwerennego, kasyn online oraz organizacji zimowych igrzysk.

Nie dla olimpiady

Prawie 54 procent głosujących nie zgodziło się, aby 100 milionów franków szwajcarskich z ich podatków (czyli ponad 100 milionów dolarów) przeznaczyć na budowę infrastruktury czy na środki bezpieczeństwa. Przeciw finansowaniu olimpiady wypowiedzieli się m.in. mieszkańcy znanych ośrodków narciarskich w tym rejonie.

Przeciwnicy argumentowali, że koszt organizacji igrzysk przekroczy budżet, ponieważ tak zwykle bywa. Tymczasem kanton Valais jest stosunkowo słaby finansowo.

Uznali, że pieniądze lepiej będzie zainwestować w drogi, szpitale i usługi socjalne. Wyrazili także brak zaufania do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Natomiast zwolennicy wskazywali, że zimowa olimpiada przyczyniłaby się do zwiększenia zainteresowania regionem i rozwoju turystyki.

W kwietniu MKOl potwierdził, że o organizację igrzysk zimą 2026 starają się, poza szwajcarskim Valais także kanadyjskie Calgary, austriacki Graz, szwedzka stolica Sztokholm, tureckie Erzurum, japońskie Sapporo i włoskie Cortina d'Ampezzo, Mediolan i Turyn.

Nie wiadomo, czy po referendum władze Valais wycofają się z rywalizacji.

Tak dla kasyn online

W innym referendum Szwajcarzy przyjęli natomiast w niedzielę - większością ok. 75 proc. głosów, jak pokazują sondaże exit poll - proponowane przez rząd wydawanie licencji kasynom działającym online. Takie kasyna musiałyby odprowadzić do budżetu do 80 proc. zysków. Pozyskane w ten sposób środki mają być wykorzystane na realizację projektów humanitarnych, a także na zasilenie funduszu emerytalnego.

Agencja dpa zwraca uwagę, że - jak obliczono na Uniwersytecie Berneńskim - w zagranicznych kasynach online Szwajcarzy zostawiali dotąd rocznie 250 milionów franków. Teraz licencje mają dostawać tylko kasyna szwajcarskie, a zagraniczne kasyna online będą blokowane.

Nie dla Vollgeld

Zdecydowana większość Szwajcarów odrzuciła w niedzielnym referendum zasadniczą reformę systemu bankowego, czyli koncepcję tzw. suwerennego pieniądza.

Aż 72 proc. głosujących wypowiedziało się przeciwko odebraniu bankom komercyjnym prawa do kreowania elektronicznego pieniądza przez udzielanie kredytów. Pieniądze klientów banki musiałyby - zgodnie z koncepcją suwerennego pieniądza - oddać pod kontrolę Szwajcarskiego Banku Narodowego (SNB).

