Spadki na Wall Street i słabość złotego

Ku rozczarowaniu inwestorów z Europy środowa sesja na nowojorskich parkietach przyniosła kontynuację poniedziałkowych spadków. Już po zakończeniu handlu w Warszawie zdecydowanie osłabił się polski złoty.

Tak, jak się tego można było spodziewać, wtorkowe rachityczne wzrosty okazały się zwykłym odbiciem "zdechłego kota". W środę Wall Street wróciła do dominującego krótkoterminowego trendu spadkowego, przy okazji kompletnie wyprowadzając w pole inwestorów ze Starego Kontynenty.

Gdy Europa kończyła środowy handel (ze sporymi wzrostami) , to indeksy amerykańskie znajdowały się ponad kreską. Można powiedzieć, że Amerykanie wykazali się wyrachowaną złośliwością. Bo gdy tylko Europa zakończyła handel, nowojorskie indeksy poszły w dół.

Dow Jones stracił 0,68%, notując 10 spadek w ciągu ostatnich 12 sesji. S&P500spadł o 0,86%, schodząc poniżej 2700 punktów. Najboleśniej spadki odczuł Nasdaq, który stracił 1,54%.

Tematem przewodnim an Wall Street w dalszym ciągu była wojna handlowa, którą prezydent Donald Trump wypowiedział reszcie świata. Najwyraźniej to kolejny polityk, który jeszcze nie wie, że w konfliktach celnych nie ma wygranych. Są sami przegrani. Przed tym zaskakująco zgodnie próbowali go przestrzec zarówno amerykańscy jak i europejscy oraz japońscy producenci samochodów . Ford, GM, Toyota, VW i Hyundai uznali cła za największe zagrożenie dla branży motoryzacyjnej.

Kombinacja wojny handlowej, perspektywy wzrostu stóp procentowych w USA, drożejącej ropy naftowej i umacniającego się dolara okazała się dewastująca dla rynków wschodzących. Oberwał także polski złoty - kurs EUR/PLN po zwyżce o ponad dwa grosze przekroczył poziom 4,35 zł i znalazł się najwyżej od marca 2017 roku.

Krzysztof Kolany