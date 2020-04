Rząd uspokaja: koronawirus nie uderzy w 500+

Rząd nie zakłada ograniczenia lub zawieszenia wypłat w ramach programu 500+. Kwestia ta budzi jednak spore kontrowersje.

- Świadczenie 500+ funkcjonuje już 4 lata. To ponad 100 mld złotych przekazanych dla polskich rodzin. Miesiąc w miesiąc środki z 500+ trafiają do 6,5 mln polskich dzieci. Program ma dziś inny wymiar – pozwala polskim rodzinom przeżyć trudny czas. To inwestycja w rodzinę i absolutnie nie zamierzamy się z niego wycofywać – powiedziała na wtorkowej konferencji prasowej Marlena Maląg, minister pracy, rodziny i polityki społecznej.

W ubiegłym tygodniu pytaliśmy czytelników Bankier.pl o ich stanowisko ws. programu 500+ w obecnych warunkach. Rozkład odpowiedzi na pytanie „Co należy zrobić z 500+ w obliczu pandemii koronawirusa?” przedstawia się następująco:

47,19% - Zlikwidować

- Zlikwidować 6,82% - Ograniczyć, do pierwotnej postaci (na 1. dziecko tylko dla niektórych)

- Ograniczyć, do pierwotnej postaci (na 1. dziecko tylko dla niektórych) 19,44% - Ograniczyć, wprowadzając próg dochodowy

- Ograniczyć, wprowadzając próg dochodowy 14,16% - Pozostawić bez zmian

- Pozostawić bez zmian 6,18% - Zwiększyć, dokonując waloryzacji

- Zwiększyć, dokonując waloryzacji 1,41% - Zwiększyć, objąć programem więcej osób

- Zwiększyć, objąć programem więcej osób 1,02% - Nie mam zdania

- Nie mam zdania 3,78% - Własna odpowiedź (zarówno za, jak i przeciw)

MZ