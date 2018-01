Prezes PZU: Chcemy wypłacać akcjonariuszom jak najwyższą dywidendę

PZU w swojej zaktualizowanej strategii rozwoju na lata 2017-20 zakłada przeznaczanie jak najwyższej dywidendy swoim akcjonariuszom - powiedział PAP prezes PZU Paweł Surówka. Dodał, że spółka chce inwestorom oddać zysk, który nie jest niezbędny do finansowania wzrostu Grupy PZU.

Zarząd PZU przedstawił we wtorek zaktualizowaną strategię Grupy PZU do roku 2020. Zaprezentowano kierunki, które mają doprowadzić do jej realizacji. Dokument "Aktualizacja strategii Grupy PZU na lata 20172020" został przyjęty we wtorek przez radę nadzorczą.

"Nie zmieniliśmy naszej polityki dywidendowej. Pokazaliśmy w naszej strategii, że chcemy dzielić się z inwestorami zyskiem, który nie jest potrzebny w celu finansowania zakładanego poziomu wzrostu skali biznesu przy założonym profilu ryzyka" - powiedział PAP prezes PZU.

Spółka w swojej strategii chce przeznaczać co najmniej 50 proc. zysku na dywidendę za lata 2017-20. Zakłada w najbliższych latach brak emisji akcji.

"50 proc. to jest absolutne minimum. Stawiamy tu znak większości, czyli więcej niż 50 proc. To oznacza, że chcemy, aby ta dywidenda była jak największa" - tłumaczył Surówka.

Jak dodał, spółka chce, aby w tym roku dywidenda była możliwie wysoka.

"Nie mogę dzisiaj powiedzieć, co to znaczy. Ale aktualna polityka nie określa górnych granic. Przy braku większych transakcji przejęć w danym roku może to być nawet więcej niż 80 proc. Będziemy dążyli do tego, żeby ta dywidenda była jak najwyższa, a to co zostanie ewentualnie wstrzymane, maksimum 20 proc., to de facto będzie przeznaczone na rozwój i budowę naszej wartości w przyszłości i pozwoli na utrzymanie naszej przewagi konkurencyjnej. W tym wypadku inwestorzy będą także beneficjentami" - wyjaśnił.

Jak zaznaczył, PZU chce być postrzegane, jako spółka dywidendowo-wzrostowa. "Bez inwestycji nie ma rozwoju a nam zależy, by inwestorzy dostrzegli potencjał wzrostowy grupy PZU" - podkreślił szef ubezpieczeniowego giganta.

Prezes zaznaczył jednocześnie, że spółka będzie dążyła do utrzymania obecnej siły kapitałowej, potwierdzonej także ratingiem kredytowym S&P, "co jest istotnym elementem wspierającym wiarygodność Grupy PZU zarówno wśród klientów jak i inwestorów".

Chcemy powalczyć o młodych klientów

Grupa PZU chce powalczyć o młodych ludzi i dlatego w swojej zaktualizowanej strategii do 2020 r. stawia na nowe technologie - mówi prezes. Dodał, że w tym roku spółka chce ruszyć ze wszystkimi rozwiązaniami ze strategii, m.in. z portalem moje.pzu.pl. i PZU GO.

"W naszej strategii postawiliśmy na nowe technologie i sztuczną inteligencję w dotarciu do klienta. Mają w tym celu pomóc m.in. nowe aplikacje, program lojalnościowy, czy nowa strona internetowa" - powiedział prezes.

Jak dodał, ubezpieczeniowy gigant chce się zmienić, by m.in. dotrzeć do pokolenia wychowanego na multimediach.

"Chcemy dotrzeć do tych ludzi, których nazywa się digital natives, czyli pokolenia urodzonego po 1995 roku i wychowanego w otoczeniu multimediów. Młodość to przyszłość, chcemy pozyskać młodych klientów. Wiemy, że dla nich ważne jest to, co istnieje w internecie. Dlatego powiedzieliśmy, że chcemy mieć 50 proc. rynku direct" - powiedział.

Jak podkreślił, do tej pory PZU było powściągliwe w stawianiu na rynek direct, mówiąc, że ma własnych agentów i nie musi w ten rynek i w ten rodzaj komunikacji inwestować. "Prawda jest taka, że są młodzi ludzie, którzy nigdy nie udadzą się do oddziału, żeby coś kupić. Oni wychodzą z założenia, że mogą wszystko załatwić nie wychodząc praktycznie z łóżka. I tych klientów nie będziemy w stanie spotkać i pozyskać, jeżeli się do nich nie przybliżymy. Stąd też nasza współpraca m.in. z firmą Allegro" - wyjaśnił. Ma ona polegać m.in. na sprzedaży i dystrybucji innowacyjnych produktów ubezpieczeniowych dostosowanych do specyfiki potrzeb kupujących oraz sprzedawców w serwisie allegro.pl.

Jak mówi prezes, plan jest taki, żeby w tym roku rozpocząć już realizację najważniejszych inicjatyw z nowej strategii. Chodzi m.in. o uruchomienie portalu moje.pzu.pl, który będzie integrował usługi Grupy PZU w jednym miejscu i pozwoli klientom np. kontrolować posiadaną ochronę ubezpieczeniową, kupić nowe polisy, zlikwidować szkodę, zarządzać opieką zdrowotną, w tym terminami wizyt lekarskich, a także inwestować oraz korzystać z usług bankowych.

"Uruchomiany także program lojalnościowy, który jest skierowany m.in. do młodych klientów. Chcemy również rozpocząć w tym roku, jako pierwszy ubezpieczyciel w Europie, program PZU GO - innowacyjne rozwiązanie telematyczne, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa kierowców. Aplikacja mobilna połączona z niewielkim urządzeniem typu beacon pozwoli na automatyczne wezwanie pomocy w razie kolizji lub wypadku. Aplikację można ściągnąć na smartfon, z którego na co dzień korzystają młodzi ludzie" - tłumaczy prezes.

Jak wyjaśnia szef PZU, urządzenie to można przykleić na szybę samochodu. Zestaw czujników pozwoli na wykrycie sytuacji awaryjnej i wysłanie sygnału do centrum alarmowego PZU, które skontaktuje się z kierowcą, by zapewnić niezbędne wsparcie. W przypadku braku kontaktu, na miejsce wypadku wysłane zostaną służby ratunkowe.

"Pierwsi nasi klienci niebawem będą otrzymywali to urządzanie. Docelowo zależy nam, żeby jego użytkownikami byli wszyscy ubezpieczeni w PZU. W ten sposób chcemy też ograniczyć liczbę wypadków samochodowych" - tłumaczy prezes.

Spółka podkreśla, że konsolidując rynek zarządzania aktywami i pomnażając oszczędności klientów zwiększy ponad dwukrotnie portfel, jakim dysponuje, osiągając 65 mld złotych w zarządzaniu. Udział Grupy PZU w polskim rynku ubezpieczeń majątkowych ma do 2020 r. wynieść 38 proc. Ubezpieczyciel liczy na utrzymanie liczby klientów PZU Życie na poziomie 11 mln.

PZU planuje, że docelowo będzie miał 5 tys. uniwersalnych sprzedawców w ramach własnej sieci (ok. 50 proc. sprzedawców). (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

edytor: Dorota Skrobisz

aop/ skr/ je/