Powrót do szkół. MEN podtrzymuje: uczniowie bez maseczek

Chociaż zamierzamy powrócić do stacjonarnego nauczania od 1 września, to warto też wykorzystać pewne elementy kształcenia na odległość - mówił w czwartek minister edukacji Dariusz Piontkowski. Poinformował, że dwie firmy zaoferowały możliwość prowadzenia lekcji wideo z poziomu platformy epodreczniki.pl.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej szef MEN mówił o rozwijaniu platformy edukacyjnej epodereczniki.pl i zwiększeniu jej funkcjonalności.

"Chociaż zamierzamy powrócić do stacjonarnego nauczania od 1 września i przytłaczająca większość szkół może dziś wrócić do stacjonarnego uczenia, to zdajemy sobie sprawę, że warto wykorzystać pewne elementy kształcenia na odległość także w tym stacjonarnym uczeniu" - oświadczył Piontkowski. Wskazał, że materiały elektroniczne mogą być wzbogaceniem tradycyjnej nauki.

Przypomniał, że na platformie jest już ponad 7 tys. aktywnych materiałów, a niektóre z nich mają już kilkaset tysięcy odsłon. Przekazał, że z poziomu platformy będzie można prowadzić zajęcia wideo.

"Są dwie firmy, które zdecydowały się na to, by była możliwość korzystania z poziomu platformy z lekcji wideo. Dzięki temu nauczyciel może tworzyć grupę, klasę, z którą pracuje, zaplanować lekcję wideo z wyprzedzeniem nawet kilku czy kilkunastodniowym i korzystając z kalendarza, wysyłając linki do tej aplikacji, stworzyć zajęcia wirtualne, na których nauczyciele z uczniami będą się wzajemnie widzieli" - powiedział.

Szef MEN: nie będzie obowiązku zasłaniania nosa i ust w szkołach

Po dodatkowych dyskusjach z głównym inspektorem sanitarnym uznaliśmy, że nie będziemy wprowadzać obowiązku noszenia maseczek w szkołach - powiedział w czwartek minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. Dodał, że decyzje w tej sprawie będzie mógł podjąć dyrektor szkoły.

Szef MEN przypomniał na konferencji prasowej, że resort początkowo zastanawiał się nad wprowadzeniem obowiązku noszenia maseczek we wszystkich szkołach, jednak po konsultacjach uznano, że taki wymóg nie będzie wprowadzony.

"Po dodatkowych dyskusjach z głównym inspektorem sanitarnym uznaliśmy jednak, że takiego obowiązku wprowadzać nie będziemy. Pozostawimy dotychczasowe zapisy mówiące o tym, że dyrektor szkoły, jeżeli jego warunki lokalowe nie zapewnią pełnego bezpieczeństwa na przestrzeniach wspólnych i jeżeli będzie zwiększone zagrożenie epidemiczne, wówczas będzie mógł wprowadzić obowiązek zasłaniania nosa i ust na korytarzach, klatkach schodowych, szatniach czy innych przestrzeniach wspólnych na terenie szkoły" - powiedział Piontkowski.

Zaznaczył, że z poziomu centralnego trudno o tym decydować, ponieważ każda szkoła ma inne warunki lokalowe i jest w innej sytuacji epidemicznej. "Jeżeli to strefa żółta czy czerwona i pojawi się zagrożenie epidemiczne, wtedy wydaje się oczywiste, że dyrektor mógłby wprowadzić obowiązek noszenia zasłony ust i nosa" - dodał minister edukacji.

Będą dodatkowe środki na zakup sprzętu komputerowego i szkolenia nauczycieli

Będą dodatkowe środki na zakup tabletów dla szkół oraz na szkolenia nauczycieli - zapowiedział minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. Podał, że zakup tabletów będzie możliwy m.in. dzięki nowej edycji programu "Aktywna tablica", a szkolenia dzięki przesunięciom środków z UE.

W czwartek podczas konferencji minister mówił, że chociaż od 1 września wraca stacjonarne nauczanie w szkołach, to warto też wykorzystać pewne elementy kształcenia na odległość. Mówił o rozwijaniu platformy edukacyjnej epodereczniki.pl i zwiększeniu jej funkcjonalności.

Powiedział, że by kształcenie to było możliwe konieczny jest dostęp do internetu i sprzętu. Wskazał też na szkolenia nauczycieli.

Piontkowski przypomniał, że minister cyfryzacji od kilku lat w ramach programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej "stara się doprowadzić do tego, aby wszystkie szkoły, które są tym zainteresowane uzyskały dostęp do szybkiego internetu - powyżej 100 MB/s". Poinformował, że obecnie ponad 14 tys. szkół jest podłączonych do szybkiego internetu, a prawie 20 tys. szkół złożyło aplikację i chęć współpracy z resortem cyfryzacji. Podał, że Ministerstwo Cyfryzacji przekazało tym szkołom, które są w OSE kilkadziesiąt tysięcy tabletów. "One już do szkół dotarły" - poinformował.

Piontkowski dodał, że ma informację od szefa resortu cyfryzacji Marka Zagórskiego, że dodatkowe 40 tys. tabletów będzie mogło być przekazane szkołom, które uczestniczą w OSE. "To na pewno w dużej mierze zaspokoi te potrzeby sprzętowe, które były sygnalizowane przez różne podmioty" - ocenił.

Wskazał, że także MEN ma możliwość dofinansowania zakupu sprzętu w ramach rządowego programu "Aktywna tablica". Podał, że dotychczas skorzystało z niego ponad 12 tys. szkół podstawowych. "W tej chwili przygotowujemy założenia programu na kolejnych 5 lat" - powiedział. "Tym razem chcemy, aby program objął także szkoły ponadpodstawowe oraz szkoły specjalne" - poinformował.

Szef resortu edukacji poinformował też, że przeznaczone zostaną dodatkowe środki na szkolenie nauczycieli. "Jest to możliwe dzięki temu, że Komisja Europejska wyraża zgodę na takie przesunięcie środków unijnych (...). Łącznie przesunęliśmy ponad 50 mln zł dodatkowo, aby rozpocząć cykl szkolenia nauczycieli. Trwa w tej chwili przygotowanie naboru do tego konkursu, tak, aby nie tylko nauczyciele, ale także doradcy metodyczni, nauczyciele bibliotekarze byli przygotowani do kształcenia na odległość, do pracy z wirtualnymi narzędziami" - powiedział.

Przypomniał, że niezależnie od tego trwa już wcześniej uruchomiony program szkolenia nazywany "Lekcjami Enter". W ramach niego ma być przeszkolonych 75 tys. nauczycieli.

Piontkowski: Wracamy do rozmów o finansowaniu oświaty i wynagrodzeniach nauczycieli

Wracamy do rozmów o tym, jak długofalowo zorganizować polską oświatę, m.in. o zasadach finansowania oświaty, pragmatyce zawodowej i wynagrodzeniach nauczycieli - mówił w czwartek minister edukacji Dariusz Piontkowski. Poinformował, że w czwartek spotkał się w tej sprawie ze związkami zawodowymi i samorządami.

Szef MEN przypomniał, że oświatowy zespół trójstronny powołany przy resorcie funkcjonował jeszcze przed epidemią. "Wtedy planowaliśmy, że wiosną rozpoczniemy rozmowy m.in. o zasadach finansowania oświaty, pragmatyce zawodowej, wynagrodzeniach nauczycieli, kwestiach, które nie zostały rozstrzygnięte w dużej reformie, którą przygotowała moja poprzedniczka (Anna Zalewska, PAP). A to są kwestie długofalowe, budzące ogromne emocje, także spory" - powiedział Piontkowski.

Przekazał, że podczas czwartkowego spotkania zespołu mowa jest o tym, jakie są możliwe modele finansowania oświaty. "Pokazaliśmy osiem możliwości, które pojawiły się w różnych miejscach, czasami zgłaszane przez samorządy, czasem przez związki zawodowe, osoby fizyczne bądź pomysły z przeszłości. My jako ministerstwo w tej chwili nie rekomendujemy żadnego z modeli" - podkreślił.

Wskazał, że obecny model finansowania oświaty jest oparty na subwencji oświatowej, dochodach własnych gmin i dotacjach. "To jest dosyć skomplikowany system z kilkudziesięcioma wagami, różnicującymi dofinansowanie dla poszczególnych szkół i poszczególnych samorządów.

Zapewnił, że czwartkowe spotkanie jest "początkiem dyskusji, a nie jej zakończeniem". "Liczę, że na kolejnych etapach zarówno korporacje samorządowe, jak i związki zawodowe przedstawią swoją opinię, a potem przejdziemy już do bardziej szczegółowych rozmów nt. finansowania oświaty i także innych elementów stanowiących cały system polskiej edukacji" - oświadczył szef MEN.(PAP)

