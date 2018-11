Poroszenko wydał dekret wprowadzający stan wojenny

W poniedziałek prezydent Petro Poroszenko wydał dekret wprowadzający na Ukrainie stan wojenny na okres do 25 stycznia. Decyzja prezydenta wymaga jeszcze zatwierdzenia przez Radę Najwyższą (parlament), zbierający się w poniedziałek po południu.

Agencja Interfax-Ukraina podała, że dekret wciela w życie decyzję Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy z 26 listopada "o nadzwyczajnych środkach zapewnienia suwerenności państwowej i niepodległości Ukrainy oraz wprowadzeniu stanu wojennego na Ukrainie".

[Aktualizacja 14:40] Kurs rubla spadał w poniedziałek na moskiewskiej giełdzie pod wpływem wydarzeń w Cieśninie Kerczeńskiej. W pierwszej połowie dnia dolar umocnił się o 58 kopiejek; kurs wynosił 66,77 RUB za 1 USD.

Kurs euro podniósł się o 85 kopiejek i wynosił 75,9 rubla za 1 euro.

W pierwszej połowie dnia (do godz. 14 czasu lokalnego, czyli godz. 12 czasu polskiego) na moskiewskiej giełdzie spadały również kursy akcji.

Jak oceniają eksperci, cytowani przez dziennik gospodarczy "Wiedomosti", na kursy walut wpływają wydarzenia w Cieśninie Kerczeńskiej, które budzą obawy, że wprowadzone zostaną kolejne sankcje zachodnie wobec Rosji. Eksperci zastrzegają przy tym, że osłabienie rubla może być krótkotrwałe i ograniczyć się do jednego-dwóch dni.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył w poniedziałek, że działania Rosji w Cieśninie Kerczeńskiej, gdzie w niedzielę ostrzelane zostały okręty Ukrainy, były zgodne z prawem. Nie odpowiedział na pytanie, czy Rosja uważa zatrzymanych marynarzy za jeńców.

Rzecznik prezydenta Rosji nie udzielił dodatkowych wyjaśnień na temat współrzędnych geograficznych miejsca incydentu. "Nie mogę być gołosłowny, byłoby niewłaściwe z mojej strony dyskutowanie teraz o konkretnych współrzędnych geograficznych, tym bardziej w przypadku takiej prowokacji" - oznajmił.

Wyraził ocenę, że doszło do "naruszenia granicy państwowej Federacji Rosyjskiej".

Ukraina będzie szukała sposobów pokojowego rozwiązania sytuacji na Morzu Azowskim, ale zastrzega sobie prawo do samoobrony - oświadczył w poniedziałek szef MSZ Ukrainy Pawło Klimkin. Powiedział, że nie wyklucza dalszych aktów agresji ze strony Rosji na lądzie i morzu.

Minister powiedział, że swoimi działaniami w Cieśninie Kerczeńskiej Rosja uzurpowała sobie suwerenne prawa Ukrainy, gwarantowane konwencją ONZ. "Działania Federacji Rosyjskiej zarówno w Cieśninie Kerczeńskiej, jak i na Morzu Czarnym są użyciem siły na terytorium Ukrainy. To, co wydarzyło się wczoraj (w niedzielę), jest poza strefą 12 mil - tak więc Rosja naruszyła wszystkie podstawowe normy prawa międzynarodowego wynikające z Karty NZ" - powiedział Klimkin.

"W istocie działania Federacji Rosyjskiej są uzurpowaniem suwerennych praw Ukrainy, zagwarantowanych w art. 2 Konwencji ONZ. I wszelkie powoływania się i manipulacje Rosji na rzekome naruszenia granicy państwowej są z zasady nieprawomocne" - dodał szef ukraińskiej dyplomacji.

Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zarzuciło w poniedziałek Ukrainie, że umyślnie sprowokowała niedzielny incydent w Cieśninie Kerczeńskiej w celu doprowadzenia do zaostrzenia sankcji przeciw Rosji. MSZ napisało o tym w oświadczeniu.

"Ewidentnie doszło do starannie przemyślanej pod względem miejsca i formy prowokacji, mającej na celu wzniecenie jeszcze jednego ogniska napięcia w tym regionie i stworzenie pretekstu dla zaostrzania sankcji przeciw Rosji" napisał rosyjski resort spraw zagranicznych.

Ministerstwo dodało, że strona rosyjska zażądała pilnego zwołania Rady Bezpieczeństwa ONZ w celu omówienia zaistniałej sytuacji.

MSZ wyraził pogląd, że prowokacja miała na celu odwrócenie uwagi od wewnętrznych problemów na Ukrainie, czego dowodem jest zamiar wprowadzenia stanu wojennego w tym kraju.

"Chcielibyśmy uprzedzić stronę ukraińską, że obrany przez Kijów w koordynacji z USA i UE kurs na prowokowanie konfliktu z Rosją na akwenie Morza Azowskiego i Czarnego grozi poważnymi konsekwencjami" podkreślono w oświadczeniu.

MSZ zapowiedziało przy tym, że Rosja będzie zdecydowanie udaremniać wszelkie zamachy na jej suwerenność i bezpieczeństwo.

Resort zażądał też pociągnięcia do odpowiedzialności "radykałów", którzy napadli na rosyjskie przedstawicielstwa dyplomatyczne. W nocy z niedzieli na poniedziałek kilkaset osób protestowało przed rosyjską ambasadą w Kijowie przeciwko atakowi Rosji na ukraińskie okręty w Cieśninie Kerczeńskiej. Protestujący wrzucili za ogrodzenie rosyjskiej placówki petardy i słoiki z czerwoną farbą.

Zwracam się do władz Federacji Rosyjskiej z żądaniem natychmiastowego uwolnienia ukraińskich wojskowych, którzy z naruszeniem prawa międzynarodowego zostali brutalnie zatrzymani (przez Rosję - PAP) i których los pozostaje nieznany - napisał Poroszenko w mediach społecznościowych.

Apeluję o deeskalację sytuacji na Morzu Azowskim i na innych kierunkach oraz o jak najszybszą reakcję na mój apel - podkreślił ukraiński prezydent.

W niedzielę dwa kutry oraz holownik marynarki wojennej Ukrainy, które płynęły z Odessy do ukraińskiego portu w Mariupolu nad Morzem Azowskim, zostały ostrzelane, a następnie zajęte przez rosyjskie siły specjalne. Władze Ukrainy nie mają oficjalnych informacji o tym, co dzieje się z 23 członkami załóg tych jednostek. Podczas zdarzenia rannych zostało sześciu ukraińskich marynarzy. Więcej szczegółów w artykule: Siły rosyjskie zajęły trzy ukraińskie okręty.

"Sytuacja naprawdę jest niepokojąca, ponieważ Rosja zaatakowała okręty ukraińskie. Rosja podjęła się bezpośredniego ataku" - powiedział ambasador Ukrainy w Polsce. Podkreślił, że do portu w Kerczu siłą zostały sprowadzone zarówno ukraińskie statki jak i ukraińscy marynarze.

"Ta eskalacja nie jest nikomu potrzebna. Rosja po prostu traktuje (...) Krym jako swoje terytorium, co jest od samego początku łamaniem prawa międzynarodowego. Ukraińskie okręty płynęły swoją drogą, o której Rosja wiedziała, z jednego portu ukraińskiego do drugiego portu ukraińskiego" - mówił Deszczyca.

"To, że Rosja traktuje ten teren jako swój jest nie do przyjęcia, choćby z tego, że Rosja złamała prawo międzynarodowe okupując i anektując Krym" - dodał.

Ambasador Ukrainy w Polsce wyraził też nadzieję, że Polska jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ będzie popierać stanowisko Ukrainy na zwołanym pilnie w poniedziałek posiedzeniu RB ONZ. Posiedzenie w Nowym Jorku zaplanowano o godz. 11 (godz. 17 czasu polskiego).

"Zwróciliśmy się już do forów międzynarodowych o potępienie tej akcji rosyjskiej, też zwróciliśmy się do MSZ polskiego, który wydał już swoje oświadczenie w tej sprawie. Mamy nadzieję, że to doprowadzi do powstrzymania się Rosji od kolejnych podobnych działań" - dodał Deszczyca.

Zgodnie z umowami z 2003 r. Ukraina i Rosja uznają Morze Azowskie oraz Cieśninę Kerczeńską za swoje terytorium wewnętrzne, jednak państwa te nigdy nie dokonały delimitacji granicy na tych akwenach. Po zaanektowaniu przez Rosję Krymu w 2014 r. Moskwa przejęła kontrolę nad Cieśniną Kerczeńską, a następnie zbudowała most łączący półwysep z rosyjskim terytorium.

Z Kijowa Jarosław Junko