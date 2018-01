Ponad 6 mln Polaków wykupiło wakacje w biurach podróży

Ponad 6 milionów Polaków wykupiło w ubiegłym roku wakacje w biurach podróży - wynika z wstępnego podsumowania Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, na podstawie deklaracji przekazanych przez touroperatorów.

Ponad połowa wybrała wyjazd krajowy lub do państwach sąsiednich, zaś 3,2 miliona Polaków zdecydowało się na zagraniczną wycieczkę*. Najchętniej umowy z touroperatorami podpisywaliśmy w maju lub czerwcu (po ponad 700 tysięcy umów w każdym z tych miesięcy), najmniejszy ruch w biurach podróży był na przełomie roku: w grudniu i styczniu (po 380 tysięcy podpisanych umów).

Miniony rok był pierwszym w działalności Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Fundusz utworzony został jako II filar zabezpieczeń dla turystów w sytuacji niewypłacalności touroperatora. Teraz co miesiąc 3,5 tysiąca organizatorów turystyki i pośredników turystycznych składa deklaracje do Funduszu o sprzedanych imprezach turystycznych. Z uiszczanych przez touroperatorów składek TFG zgromadził obecnie ponad 40 mln złotych na potencjalne wypłaty dla klientów na wypadek niewypłacalności biura podróży. Blisko 80 procent wszystkich wpłat jest za zagraniczne wycieczki czarterowe.

- Dla TFG był to niezwykle pracowity rok, szczególnie, że rynek turystyczny był dla nas nowym obszarem działalności- podsumowuje Elżbieta Wanat-Połeć, prezesUbezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w ramach którego funkcjonuje TFG. -Dziś, dzięki Funduszowi, turystyka jest jedyną branżą usługową, której klienci są w pełni zabezpieczeni finansowo na wypadek niewypłacalności. W efekcie obserwujemy pozytywny wpływ TFG na poczucie bezpieczeństwa konsumentów i wzrost popytu na usługi biur podróży - dodaje.

Fundusz gwarantuje dodatkowe środki (podstawowe pochodzą z gwarancji wykupowanych bezpośrednio przez biura podróży), w sytuacji gdy:

touroperator nie może zapewnić powrotu swoich klientów do kraju, a środki z I filaru okazują się niewystarczające, środki z zabezpieczenia finansowego biura podróży nie wystarczają na pokrycie wszystkich roszczeń zgłoszonych przez jego klientów w związku z niezrealizowanymi wyjazdami (w całości lub części).

Od lipca 2018 roku podróżni będą jeszcze lepiej chronieni przed niewypłacalnością biur podróży. W życie wchodzą bowiem nowe przepisy rozszerzające krąg podmiotów, które zobowiązane będą płacić składki na TFG i których klienci objęci zostaną gwarancjami Funduszu**. Zmianie ulegnie też wysokość składek - np. dla klientów kupujących imprezy z dojazdem własnym, zostaną one obniżone nawet o 50 procent.

Ponadto w ramach nowych obowiązków ustawowych TFG ma zbudować nową ewidencję, w której zarejestrowane będą wszystkie biura podróży działające w Polsce, co przyczyni się m.in. do zoptymalizowania komunikacji z organizatorami imprez turystycznych. Nowy rejestr zastąpi obecną Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (CEOTiPT) - będzie on dostępny jak dotychczas - na stronach internetowych Ministerstwa Sportu i Turystyki, a TFG będzie administratorem nowej bazy.

w tym podróż czarterem wybrało 2,3 miliona;

** gwarancjami TFG objęte będą m.in. również usługi kupowane u tzw. przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (chodzi o firmy sprzedające np. bilet lotniczy, a następnie umożliwiające zakup innych usług turystycznych związanych z tą podróżą: hotel, auto etc.);