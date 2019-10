Pogorszyła się kondycja polskiego przemysłu

Po pozytywnej niespodziance z sierpnia nie pozostał żaden ślad. Wrześniowy odczyt PMI w polskim sektorze wytwórczym wskazał na szybsze tempo spadku aktywności gospodarczej. Taki wynik nie zaskoczył jednak analityków.

Wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu obniżył się we wrześniu do 47,8 punktów względem 48,8 pkt. odnotowanych w sierpniu – poinformowała firma badawcza IHS Markit. Był to już 11. miesiąc z rzędu, w którym polski PMI utrzymał się poniżej granicy 50 punktów.

Wrześniowy rezultat był zasadniczo zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy spodziewali się spadku PMI do 47,9 pkt. Niemniej jednak był to rezultat tylko minimalnie lepszy niż w lipcu (47,4 pkt.), gdy polski PMI osiągnął najniższą wartość od ponad 6 lat.

(drugi taki wynik w historii badań), co uzasadniano osłabieniem popytu na rynku krajowym i na rynkach Europy Zachodniej. W efekcie tempo spadku produkcji, aktywności zakupowej oraz poziomu zaległości produkcyjnych przyspieszyło – czytamy w najnowszym raporcie IHS Markit.

Zatem badanie PMI rysuje mocno recesyjny obraz polskiego sektora wytwórczego. Prognozy menedżerów logistyki osiągnęły najbardziej pesymistyczny poziom od początku istnienia tego wskaźnika (tj. wskaźnika prognoz, a nie samego PMI) – czyli od 2012 roku. Mocny spadek nowych zamówień doprowadził do gwałtownej redukcji zaległości produkcyjnych. Pomimo spadku bieżącej produkcji wzrósł poziom wyrobów gotowych, co nie najlepiej świadczy o sile popytu. W dalszym ciągu rosły koszty pracy podczas gdy ceny wyrobów gotowych nie uległy zmianie.

- We wrześniu polscy producenci musieli sprostać nieprzychylnym wiatrom wiejącym z dwóch kierunków – zarówno popyt na rynku krajowym jak i na rynkach europejskich był słaby, co doprowadziło do najszybszego od ponad dekady spadku nowych zamówień – skomentował wyniki badania Trevor Balchin, ekonomista IHS Markit.

Wskaźnik PMI kalkulowany jest na podstawie pięciu subindeksów: nowych zamówień, produkcji, zatrudnienia, czasu dostaw i zapasów pozycji zakupionych. Suibndeksy te powstają na bazie ankiety przeprowadzonej wśród menedżerów odpowiedzialnych za logistykę w firmach przemysłowych. Malejące wyniki poniżej 50 punktów sygnalizują szybszy spadek aktywności ekonomicznej w badanym sektorze. Dopiero odczyty powyżej 50 punktów wskazują na ekspansję gospodarczą.

KK