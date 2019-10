Państwowe Porty Lotnicze kupują Baltonę. Będzie wezwanie

Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" (PPL) chce kupić 80,68 proc. udziałów w PHZ Baltona - poinformowały we wtorek obie firmy. Jak dodano, na podstawie umowy inwestycyjnej zostanie ogłoszone wezwanie do sprzedaży akcji w Baltonie, w celu pozyskania 100 proc. udziałów firmy.

"Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" (PPL) podpisało we wtorek, 8 października, umowę inwestycyjną z Flemingo International Ltd. BVI na kupno 80,68 proc. udziałów w PHZ Baltona S.A. Na podstawie umowy inwestycyjnej zostanie ogłoszone wezwanie do sprzedaży akcji w Baltonie, w celu pozyskania 100 proc. udziałów firmy" - poinformowało w środę w komuniakcie PPL.

Baltona w komunikacie przekazała, że grupa Flemingo, która od 2010 roku ma większościowy pakiet udziałów w Baltonie, 12 czerwca br. podpisała z PPL list intencyjny w tej sprawie.

"Zawarta we wtorek umowa inwestycyjna określa szczegółowe warunki transakcji. Baltona wyemituje obligacje o łącznej wartości 175 milionów złotych, które obejmie PPL. Pozyskane w ten sposób środki umożliwią Baltonie refinansowanie bankowych zobowiązań, jak również zapewnią fundusze na codzienną działalność oraz plany rozwojowe firmy. W ciągu kilku kolejnych dni PPL ogłosi wezwanie na przejęcie wszystkich akcji spółki" - przekazała Baltona w środowym komunikacie.

Jak dodano, sukces wezwania do sprzedaży akcji jest m.in. zależny od pozytywnej decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

"Zakup udziałów Baltony oznacza pozyskanie przez PPL kompetencji w zakresie prowadzenia działalności handlowej i usługowej. Transakcja z Flemingo International umożliwia stworzenie silnego podmiotu, który będzie w stanie konkurować na rynku sklepów wolnocłowych. Praktyka pokazała, że pojawienie się realnej konkurencji na Lotnisku Chopina przyniosło korzyści nie tylko dla PPL w postaci istotnie wyższych czynszów, lecz także odbyło się z korzyścią dla pasażerów" - wskazał PPL.

Z kolei Baltona tłumaczy, że pozyskanie inwestora pozwoli na dofinansowanie i stabilny wzrost spółki.

"Nowy właściciel oznacza dla Baltony nowe możliwości rozwoju. PPL to silna firma, w pełni wykorzystująca dobrą koniunkturę na rynku usług lotniczych, a warszawskie Lotnisko Chopina, na którym mamy dużą część naszego biznesu, plasuje się w czołówce portów lotniczych w regionie" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Baltony Piotr Kazimierski. Jak tłumaczy, funkcjonowanie silnych operatorów na poszczególnych lotniskach lub w grupie kapitałowej to jeden z kierunków, w których rozwija się światowy rynek duty free. "Na lotniskach w Paryżu, czy Amsterdamie sklepy duty free prowadzone są w ramach wspólnego przedsięwzięcia przez operatorów i porty lotnicze" - wskazał.

Grupa Kapitałowa Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona zajmuje się sprzedażą towarów w sklepach wolnocłowych, zlokalizowanych przede wszystkim w portach lotniczych. Placówki handlowe i gastronomiczne grupy są zlokalizowane w Polsce, a także w Estonii, Rumunii, we Francji, Włoszech oraz na Ukrainie. W Polsce, oprócz Lotniska Chopina, Baltona obecna jest w siedmiu portach lotniczych, gdzie PPL jest udziałowcem.

Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" to podmiot lotniczej infrastruktury transportowej w Polsce. PPL zarządza m.in. Lotniskiem Chopina w Warszawie, posiada udziały lub akcje kilkunastu spółek. (PAP)

