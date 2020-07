PGNiG zwróciło Gazpromowi 90 mln dol.

fot. ITAR-TASS / FORUM

Na mocy wyroku arbitrażu z marca 2020 r. oraz późniejszego aneksu do kontraktu jamalskiego, PGNiG 1 lipca otrzymała od Gazpromu 1 mld 606 mln dol. tytułem korekty cen gazu od 1 listopada 2014 r. Jak wynika z opublikowanego w środę raportu bieżącego, następnego dnia - 2 lipca - PGNiG przelało Gazpromowi 90 mln dol. tytułem wzajemnych rozliczeń, co zapowiadał prezes polskiej spółki Jerzy Kwieciński. W rezultacie kwota netto wzajemnych rozliczeń wyniosła ok. 1,5 mld dol.

PGNiG poinformowało też, że zgodnie z zapisami aneksu, strony uzgodniły, że różnica za dostawy gazu w poszczególnych miesiącach dostaw w okresie od listopada 2014 r. do lutego 2020 r. zostanie rozliczona zgodnie z notami kredytowymi na kwotę około 1,6 mld dol. płatnymi przez Gazprom na rzecz PGNiG, oraz notami debetowymi na kwotę około 90 mln dol. zapłaconymi przez PGNiG na rzecz Gazpromu.

Jak tłumaczył to Kwieciński, w niektórych miesiącach okresu, objętego wyrokiem arbitrażu sytuacja była mniej korzystna dla Gazpromu, a PGNiG za gaz nie dopłacało. Przelane Gazpromowi 90 mln dol. wynikało właśnie z tej niedopłaty.

30 marca 2020 r. PGNiG wygrało w arbitrażu spór z Gazpromem o ceny gazu w kontrakcie jamalskim. Na mocy wyroku trybunału w Sztokholmie nowa cena została naliczona od 1 listopada 2014 r. Polski koncern oszacował nadpłatę do zwrotu na ok. 1,5 mld dol.

Miesiąc później PGNiG otrzymało od Gazpromu deklaracje stosowania się do nowych warunków cenowych kontaktu jamalskiego.(PAP)

