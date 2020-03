Nie dopłacaj 1,20 PLN "za dezynfekcję paczki"

InPost informuje klientów o fali SMS-ów, w których oszuści podszywają się pod dostarczyciela paczek. Tym razem złodzieje przekonują, że trzeba będzie dokonać drobnej dopłaty za paczkę z powodu koronawirusa.

"Z powodu dezynfekcji przesylki wymagalna jest doplata 1.20 PLN. Brak oplaty spowoduje zwrot przesylki do nadwacy http://in-post.org..." - to dosłowna treść (zachowano pisownię oryginalną) SMS-a, jaki rozsyłany jest w ostatnich dniach do klientów InPostu przez internetowych oszustów. Osoby, które podszywają się pod dostarczyciela paczek, przekazują zmyślony komunikat o konieczności uiszczenia dopłaty za dezynfekcję paczki, na której odbiór się czeka. Powodem dodatkowej procedury ma być oczywiście epidemia koronawirusa.

Dlaczego te SMS-y są groźne?

"Wymagalna dopłata" jest symboliczna (np. 1,20 zł jak we wskazanym przykładzie), jednak konsekwencje mogą być daleko bardziej dotkliwe dla tego, kto w to kłamstwo uwierzy. Żeby bowiem dokonać tej drobnej płatności, oszuści zmuszają odbiorcę SMS-a do kliknięcia w link wpisany do treści wiadomości. Jak podaje InPost, który otrzymuje sygnały o próbach podszywania się, grozi to zainfekowaniem telefonu szkodliwym oprogramowaniem.

Firma stanowczo też zaprzecza: "Nie wysyłamy żadnych informacji mających na celu weryfikację paczek ze względu na zagrożenie koronawirusem".

Za InPostem przestrzegamy, żeby nie klikać w żadne linki zawarte w podejrzanych SMS-ach, a tym bardziej nie zostawiać na takich stronach swoich danych. Konsekwencje działalności cyberprzestępców są bowiem dotkliwe i często nieodwracalne.

"Przypominamy, że dla własnego bezpieczeństwa aplikację InPost Mobile należy instalować jedynie z oficjalnego źródła – sklepów Google Play, App Store i Huawei AppGallery. Osoby, które zainstalowały aplikację z innego źródła powinny niezwłocznie przywrócić telefon do ustawień fabrycznych" - podaje firma.

Okres epidemii koronawirusa w Polsce to prawdziwe żniwa dla oszustów. Działają zarówno w internecie, jak i poza nim. Żerując na strachu przed zarażeniem SARS-CoV-2, namawiają do zakupu produktów rzekomo leczniczych, plądrują mieszkania podczas niby-dezynfekcji lokalu, podszywają się pod Ministerstwo Zdrowia i inne instytucje wyłudzając pieniądze i dane.

Jak różne metody stosują ci, którzy chcą się na koronawirusie wzbogacić i na kogo szczególnie "polują", opisujemy w artykule "Żerowanie na psychozie. 10 przykładów z ostatnich dni".

MW