Nastroje inwestorów pozostają grobowe

Indeks Nastrojów Inwestorów utrzymał się na bardzo niskim poziomie – wynika z sondy przeprowadzanej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Paradoksalnie to raczej dobra wiadomość dla posiadaczy akcji.

Od styczniowego rekordu wszech czasów WIG stracił już 10%. Trudno zatem oczekiwać, aby giełdowi inwestorzy byli w dobrych humorach. Po tak silnej przecenie wciąż ponad połowa inwestorów, którzy oddali swój głos w internetowej sondzie, spodziewa się dalszych spadków w perspektywie następnych sześciu miesięcy.

Poprawa wyników względem poprzedniego tygodnia była minimalna. Odsetek giełdowych byków wzrósł z 29,1% do 30,8%. Zaś frakcja niedźwiedzi zmalała z 52% do 50,2%. Różnica pomiędzy odsetkiem byków a niedźwiedzi zwężyła się do -19,4 pkt. proc. wobec -22,8 pkt. proc. tydzień wcześniej.

W dalszym ciągu są to ekstremalnie niskie wartości inwestycyjnego sentymentu. Najnowszy odczyt INI znajduje się bowiem o przeszło dwa odchylenia standardowe poniżej swej historycznej średniej! Taki (bądź silniejszy) pesymizm na GPW widziano tylko w listopadzie 2017 roku, w styczniu i czerwcu 2016 oraz w czerwcu 2012 i listopadzie 2011 roku.

Miary sentymentu inwestorów uważane są za wskaźniki kontrarne. To znaczy, że pesymistyczne wskazania sygnalizują szanse na początek fali wzrostowej . Natomiast wysoki optymizmu inwestorów należy traktować jako sygnał ostrzegawczy przed korektą

KK