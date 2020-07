Najlepszy kwartał na polskim rynku akcji od 11 lat

fot. Phongphan /

Wzrosty kursów na krajowym rynku akcji w II kwartale 2020 roku były najsilniejsze od 11 lat, kiedy rynki finansowe podnosiły się po krachu, kojarzonym z upadkiem banku inwestycyjnego Lehman Brothers. MSCI Poland poszedł w górę o 21 proc., a NC Index, opisujący koniunkturę na alternatywnym rynku akcji, odnotował rekordową zwyżkę o 85 proc., licząc w dolarach - wynika z raportu IRR Quarterly przygotowanego przy współpracy PAP Biznes.

Polski rynek akcji, wzorem większości giełd na świecie, zwyżkował w II kwartale, odrabiając znaczną część strat po „koronakrachu” z pierwszego kwartału. W efekcie WIG20, WIG i mWIG40 zanotowały największe kwartalne wzrosty od trzeciego kwartału 2009, a sWIG80 od drugiego kwartału 2009 roku.

„Od 11 lat nie było tak dobrego kwartału dla inwestorów, lokujących kapitał w polskie akcje. Być może spora w tym zasługa inwestorów zagranicznych, gdyż przepływy kapitału do krajowych funduszy zdają się nie wyjaśniać w pełni wysokich obrotów. Obroty na WIG20, domenie wielu inwestorów zagranicznych, były najwyższe od 2013 roku” – napisano w raporcie.

Najlepszym sektorem w drugim kwartale była energetyka. WIG-Energia zyskał 67 proc. w ujęciu dolarowym. Był to najmocniejszy kwartalny wzrost w historii indeksu.

Notowaniom spółek energetycznych pomogła zmiana rządowej koncepcji funkcjonowania spółek energetycznych. W połowie maja wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin powiedział, że nie będzie konsolidacji energetyki z górnictwem. Kilka tygodni później, 19 czerwca, polityk potwierdził majową deklarację wskazując, że kierowany przez niego resort pozytywnie ocenia pomysł wydzielenia aktywów węglowych z grup energetycznych, które miałyby trafić do jednego podmiotu kontrolowanego przez Skarb Państwa.

Drugim najlepszym sektorem na GPW w Warszawie był gaming. WIG.GAMES zwyżkował o 58 proc. w drugim kwartale w przeliczeniu na USD. Indeks ustanowił w czerwcu maksimum historyczne. Cała piątka uczestników WIG.GAMES - CD Projekt, 11 bit studios, CI Games, PlayWay, Ten Square Games - odnotowała również najwyższe kursy w historii. Wzrost ceny CD Projekt doprowadził do tego, że zdetronizował on dotychczasowego lidera krajowego rynku pod względem kapitalizacji – PKO BP, a także stał się największą pod względem wartości rynkowej spółkę gamingową w Europie, wyprzedzając Ubisoft.

„Na akcjach spółek gamingowych gorączka zakupów trwa w najlepsze. Poza silnymi zwyżkami spółek z WIG.GAMES zwraca uwagę szeroki strumień ofert spółek, wybierających się na NewConnect, zapowiedzi przeniesienia notowań niektórych firm z NewConnect na rynek regulowany, a na platformach crowdfundingowych wiele ofert dotyczy firm właśnie z tego sektora” – ocenili autorzy IRR Quarterly.

Najmniej powodów do zadowolenia w II kwartale mieli posiadacze akcji banków. WIG-banki zyskał wprawdzie 4 proc., ale był to najsłabszy pod względem stóp zwrotu sektor na krajowym rynku. Wchodzące w skład indeksu instytucje ostrzegły inwestorów, że istotny negatywny wpływ na ich wyniki finansowe, będzie miała seria obniżek stóp procentowych, na które zdecydowała się Rada Polityki Pieniężnej. Po trzech obniżkach w marcu, kwietniu i maju, referencyjna stopa procentowa spadła z 1,5 do 0,1 proc.

„Sektor bankowy straci na obniżce. Banki zresztą informowały o negatywnym wpływie obniżki na ich wyniki finansowe, a dochody pozaodsetkowe nie wypełnią ubytku marży. Może dojść do obniżenia akcji kredytowej w sektorze, a rentowność niektórych kredytów skorygowana o koszty ryzyka może okazać się niższa niż instrumentów dłużnych, co wyznaczy potencjalny kierunek działań banków” – uważają autorzy IRR Quarterly.

Szczególnie udany był drugi kwartał dla inwestorów, operujących na rynku alternatywnym. NC Index wzrósł o 85 proc., co było najlepszym kwartalnym rezultatem w trzynastoletniej historii jego obliczania.

„Zachowanie NC Index jest zaskakujące. Na wielu sesjach obroty wynosiły kilkadziesiąt milionów złotych. Po raz ostatni taką skalę wolumenu wymiany można było zaobserwować w 2017 roku, co jednak wtedy nie doprowadziło do tak spektakularnych wzrostów. Szczególnie dobrze radziły sobie akcje spółek związanych z szeroko pojętą ekologią (np. fotowoltaika), ochroną zdrowia i technologią, w tym gamingowe”– wskazali twórcy IRR Quarterly.(PAP Biznes)

maq/ tj/ gor/