Millennium odda klientom niesłusznie pobrane pieniądze

Już kolejny bank zapowiedział zwroty niesłusznie pobranych opłat za korzystanie z kart debetowych. Chcąc odzyskać pieniądze, klienci banku Millennium powinni złożyć wnioski do 31 stycznia 2018 roku.

Klienci, którzy podpisali umowę z bankiem Millennium o karty debetowe Millennium Visa Konto 360, Millennium Visa Dobre Konto, Millennium Maestro PayPass, mogą ubiegać się o zwrot niesłusznych opłat pobieranych od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 r.

By karta debetowa była zupełnie darmowa, należało co najmniej raz w miesiącu dokonać nią jednej transakcji płatniczej. Problem w tym, że niektóre z nich - mimo zapłaty w jednym - księgowane były w kolejnym miesiącu, przez co, według banku, warunki umowy zostały zerwane i mógł on pobierać opłatę za korzystanie ze swojego produktu.

, że "od dnia 9 grudnia 2017 roku upraszczamy zasady rozliczenia oferty uprawniającej Państwa do bezpłatnego korzystania z debetowej karty płatniczej. Dotychczasowe reguły gwarantowały Państwu zwolnienie z opłaty miesięcznej za obsługę karty wyłącznie w sytuacji dokonania i zaksięgowania w danym miesiącu na koncie minimum jednej płatności bezgotówkowej kartą. Zmiany, które dla Państwa wprowadzamy, pozwolą uwzględnić również te płatności, które zostały przez Państwa wykonane w danym miesiącu kalendarzowym, ale z przyczyn operacyjnych zostały zaksięgowane w kolejnym".

Zgodnie z decyzją UOKiK-u banki, które stosują tę praktykę, zobowiązane są do zwrotu niesłusznie naliczonych opłat, w wyniku czego takie kroki podjęły już m.in. Bank Pocztowy, mBank czy Plus Bank.

Źródło:

DU