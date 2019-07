Kurs euro lekko w górę. Funt szuka dna

Czwartkowe przedpołudnie przyniosło lekki wzrost kursu euro. Mimo to wspólnotowa waluta wciąż notowana była poniżej 4,25 zł. Do tegorocznego minimum zbliżył się za to kurs brytyjskiego funta.

O 12:35 kurs euro kształtował się na poziomie 4,2433 zł, a więc o niespełna pół grosza wyżej niż w środę po południu. Podczas godzin nocnych, w okresie bardzo niskiej (a praktycznie żadnej) płynności na rynku złotego, kurs EUR/PLN spadł nawet poniżej 4,24 zł. Istotny natomiast jest fakt, że od początku lipca cena euro utrzymuje się poniżej 4,25 zł.

- Brak inwestorów amerykańskich obchodzących w czwartek Święto Niepodległości oraz ubogie kalendarium publikacji makroekonomicznych prawdopodobnie zadecydują o spokojnym przebiegu notowań na rynkach finansowych - napisali w komentarzu dziennym ekonomiści banku Millennium.

W czwartek amerykańskie giełdy będą zamknięte z powodu Dnia Niepodległości, obchodzonego 4 lipca, w rocznicę ogłoszenia Deklaracji Niepodległości USA.

- Spodziewamy się zatem stabilizacji eurodolara w okolicy poziomu 1,13 i EUR/PLN wokół 4,24. Podwyższonej zmienności rynków bazowych oczekujemy w piątek, gdy poznamy dane z amerykańskiego rynku pracy. Będą one istotne w kształtowaniu rynkowych oczekiwań przed lipcowym posiedzeniem Fed – dodali analitycy Millennium.

Tymczasem notowania brytyjskiego funta wobec dolara amerykańskiego zbliżyły się do najniższego poziomu w tym roku. A ponieważ złoty ostatnio się umocnił, to na parze z polską walutą funt był wczoraj najtańszy od 3 stycznia. W czwartek wczesnym popołudniem szterling był wyceniany na niespełna 4,73 zł.

KK/PAP