Komornik znów zaczął działać w sprawie Ursusa

Komornik podjął zawieszone postępowanie egzekucyjne względem Ursusa. To kontynuacja sprawy z PKO BP, o której spółka informowała jeszcze w marcu 2019 roku.

- Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji informuje, iż w dniu 11 października 2019 r. do Spółki wpłynęło postanowienie Komornika Sądowego działającego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Józefa Ogorzałka o podjęciu zawieszonego postępowania egzekucyjnego, które zostało wszczęte na wniosek Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie - czytamy w komunikacie opublikowanym w piątek wieczorem przez Ursusa.

O problemach z komornikiem spółka informowała jeszcze pół roku temu. 20 marca ten sam komornik działający z ramienia PKO BP dokonał zajęcia zbioru rzeczy ruchomych przeznaczonych do przetworzenia i zapasów magazynowych. Zajęcia dokonano, ponieważ aktywa te były obciążone zastawem rejestrowym, czyli w skrócie zabezpieczeniem zobowiązania. A Ursus zobowiązania regulować jeszcze w 2018 roku przestał.

- W prowadzonym postępowaniu komornik zmierza do wyegzekwowania należności głównej w kwocie 10 031 697,77 zł, odsetek wynoszących 618 094,29 zł (do dnia 5 marca 2019 r.) oraz kosztów postępowania. Czynności komornika wykonywane na wniosek Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. utrudniają działalność URSUS S.A. w restrukturyzacji, m.in. dlatego, iż zostały skierowane do przedmiotu zabezpieczenia niezbędnego do prowadzenia przedsiębiorstwa: tj. surowców, materiałów i półproduktów, z których Spółka na bieżąco korzysta na potrzeby prowadzonej produkcji - informował wówczas Ursus.

AT