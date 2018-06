Fatalna seria sWIG-u. Dobry dzień Polimeksu

Zieleń WIG-u i WIG20 bywa myląca. W piątek na warszawskiej giełdzie notowania akcji częściej zaliczały spadki niż wzrosty. sWIG80 odnotował szóstą spadkową sesję z rzędu i znalazł się na najniższym poziomie od niemal dwóch lat.

W przypadku mniejszych spółek – będących inwestycyjną solą GPW – w zasadzie można już mówić o bessie. Względem zeszłorocznego szczytu sWIG80 spadł o ponad 20%, tylko od początku roku zniżkując o 11%. W piątek sWIG80 stracił kolejne 0,77% i zameldował się na najniższym poziomie od lipca 2016 roku. Ponadto była to szósta z rzędu spadkowa sesja w wykonaniu indeksu „maluchów”.

Sztuki utrzymania się ponad kreską dokonał za to WIG20, który finalnie zyskał skromne 0,56%. W indeksie blue chipów brylowały akcje Tauronu (+4%), Energi (+3%), CCC (+3,3%) oraz Lotosu (+3,2%). Na minusie dzień zakończyły jedynie walory Orlenu (-0,2%), Eurocashu (-0,2%) oraz PZU (-1,3%).

