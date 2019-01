Cała wstecz na funduszach inwestycyjnych

Grudzień był kolejnym fatalnym miesiącem dla Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. Po raz pierwszy od kryzysu w 2008 roku wszystkie kategorie funduszy odnotowały odpływy netto - zauważyli analitycy Trigona.

Aż 2,3 mld zł netto odpłynęło z funduszy rynku kapitałowego w grudniu 2018 roku. Po raz pierwszy od przeszło 10 lat - czasów kryzysu 2008 roku - odpływy zanotowano we wszystkich kategoriach funduszy. Jak wynika z wyliczeń analityków Trigona najwięcej, bo aż 967 mln zł odpłynęło z funduszy obligacji, co dla tej klasy aktywów jest odpływem najwyższym od 5 lat. Fundusze te notowały spore napływy w latach 2016-2017, karta odwróciła się jednak w maju, gdy wraz z wybuchem afery GetBack, niechęć klientów TFI do obligacji mocno wzrosła. Pod koniec roku skala odpływów przybrała jednak jeszcze na sile.

Spore odpływy netto, bo aż 299 mln zł, zanotowały fundusze absolutnej stopy zwrotu. I choć nazwa mogłaby tutaj sugerować bezpieczeństwo, to jedynie chwyt marketingowy, fundusze te w 2018 roku radziły sobie bowiem bardzo słabo i były raczej funduszami absolutnej straty niż zwrotu. To właśnie one w drugim półroczu - wraz z obligacyjnymi - notowały największe odpływy.

Najdłużej niechęcią inwestorów "cieszą się" jednak fundusze akcji polskich, które w grudniu notowały odpływy netto już 20 miesiąc z rzędu. - Na podstawie przepływów netto do poszczególnych kategorii funduszy inwestycyjnych szacujemy, że instytucje te sprzedały w grudniu akcje na GPW za ok. 366 mln zł - czytamy w raporcie Trigona.

Grudniowym zaskoczeniem były fundusze pieniężne, które jako ostatnie potrafiły regularnie przyciągać kapitał klientów. Nie zmieniła tego nawet afera GetBack, choć wiele funduszy pieniężnych także inwestuje w rynek korporacyjnych papierów dłużnych, tyle że tych krótkoterminowych. W grudniu jednak z funduszy pieniężnych ubyło netto 228 mln zł. W funduszach tych - biorąc pod uwagę fundusze rynku kapitałowego - zgromadzonych jest jednak najwięcej oszczędności Polaków (58 mld zł).

Oprócz funduszy rynku kapitałowego Trigon wziął pod lupę także fundusze rynku niepublicznego. Także tam zanotowano odpływy netto, które sięgnęły 1,4 mld zł. Łącznie zatem, z funduszy rynku kapitałowego i niepublicznego, w grudniu odpłynęło 3,7 mld zł. Aktywa pod zarządem funduszy - biorąc pod uwagę zarówno spadki wartości zarządzanych portfeli, jak i odpływy - spadły w grudniu z 268 do 257 mld zł.

Źródło:

AT