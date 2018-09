Błysk zakurzonych gwiazd mWIG-u. Odbicie na Getinach

Choć podczas piątkowej sesji były pewne wahania nastrojów, WIG20 dzień zakończył neutralnie. Błysnął z kolei mWIG, który wyraźnie wyróżniał się dziś m.in. dzięki świetnej sesji przykurzonych ostatnimi czasy gwiazd.

Nastroje na światowych rynkach były dziś niezłe. W Europie przeważała nieśmiała zieleń, na lekkim plusie na początku sesji znajdowały się także indeksy z Wall Street. Choć warto tutaj dodać, że Ameryka żyje czymś zupełnie innym niż rynkami, ponieważ do wybrzeży Stanów dotarł huragan Florence.

Na GPW WIG20 zanotował przyzwoity początek dnia, później jednak w kolejnych minutach coraz bardziej słabł. Około 15 wyznaczone zostały dzienne minima i wydawało się, że piątkowa sesja będzie kolejną, która po dobrym początku przynosi tylko rozczarowanie. Później indeks ruszył jednak w stronę kreski, by dzień zakończyć 0,06 proc. pod nią. Dodatkowo obroty na szerokim rynku wyniosły dziś tylko 605 mln zł, można więc powiedzieć, że po wczorajszych mocniejszych ruchach, dziś mieliśmy na rynku pewne uspokojenie.

Neutralnie sesję zakończył także sWIG, który dzień zamknął 0,01 proc. pod kreską. Oznacza to, że indeks nie kontynuował odbicia, wczoraj bowiem zanotował pierwszą od dziesięciu sesji zieleń. Po fatalnym poprzednim tygodniu widać jednak, że sytuacja wokół małych spółek się uspokaja. W międzyczasie sWIG znalazł się jednak niemal 10 proc. poniżej poziomów z 30 sierpnia.

Pozytywnym zaskoczeniem był dziś mWIG, który na neutralnym rynku potrafił zyskać aż 1,3 proc. To głównie za jego sprawą szeroki WIG dzień zakończył także ponad kreską (+0,2 proc.). Indeks napędzały wzrosty dwóch przykurzonych nieco ostatnimi czasy gwiazd: AmRestu (+9,2 proc.) oraz Dino (+4,3 proc.). Solidną cegiełkę do wzrostów dołożyły także takie spółki jak Asseco, Kęty, ING czy Grupa Azoty. 6-proc. wzrostem dzień zakończyło także 11bit, które przygotowało dla graczy duży dodatek do "Frostpunka".

Liderem wzrostów wśród średniaków był jednak Getin Noble, którego notowania rosły aż o 14,3 proc. Warto jednak pamiętać, że w szerszej skali odbicie to wygląda bardzo słabo, tegoroczna stopa zwrotu z akcji GNB wynosi bowiem -60 proc. Odbijał dziś również drugi Getin. Akcje Holdingu poszybowały w górę o 17,4 proc., jednak także w tym przypadku jest to kropla w morzu wcześniejszych strat. Dodatkowo Getin Holding jest na autostradzie do listy alertów, ostatnio zaś zaangażowanie w niego zmniejszyło NN OFE.

Wśród spółek z indeksu WIG20 najmocniej rosły akcje CCC i Alior Banku (po około 6 proc.), natomiast spadki odnotowały JSW (prawie 1 proc.), LPP (-1,6 proc.) i PKN Orlen (-3,9 proc.). Z mniejszych spółek uwagę zwracały m.in. Torpol, Forte i Medicalgorithmics.

O 3 proc. spadł na koniec sesji kurs akcji Forte, a w ciągu dnia spółka zniżkowała ponad 7 proc. W czwartek wieczorem Forte opublikowało wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2018 roku. Wyniki okazały się zgodne z wcześniejszymi szacunkami spółki, ale analitycy DM BDM wskazują, że w związku ze wzrostem zadłużenia spółka złamała kowenanty bankowe. Forte poinformowało, że banki zgodziły się na podwyższenie kowenantów.

Notowania Torpolu spadły o ok. 4 proc. Spółka poinformowała w czwartek wieczorem, że PKP Polskie Linie Kolejowe unieważniły przetarg na wykonanie robót budowlanych na stacji Gdynia Port, w którym konsorcjum z Torpolem w czerwcu złożyło najkorzystniejszą ofertę o wartości 1,5 mld zł.

Akcje Medicalgorithmics spadły o 5 proc. Kurs tej spółki zniżkował już w czwartek (o ponad 11 proc.), po tym jak w środę wieczorem Apple zaprezentował nową wersję smartwatcha Apple Watch, który ma wbudowane czujniki pozwalające na monitorowanie pracy serca użytkownika.

Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3344,63 0,33 1,56 -1,90 -5,16 -4,55 DAX Niemcy 12124,33 0,57 1,38 -1,90 -3,32 -6,14 FTSE 100 W.Brytania 7304,04 0,31 0,36 -4,04 0,12 -4,99 CAC 40 Francja 5352,57 0,46 1,91 -0,94 2,44 0,75 IBEX 35 Hiszpania 9365,30 0,39 2,12 -1,49 -9,61 -6,76 FTSE MIB Włochy 20885,43 0,19 2,14 -0,10 -6,26 -4,43 ASE Grecja 681,69 0,42 -0,89 -5,36 -13,82 -15,04 BUX Węgry 36269,17 0,31 -2,48 0,73 -5,16 -7,89 PX Czechy 1095,46 0,25 2,36 2,64 5,00 1,60 RTS INDEX (w USD) Rosja 1094,73 0,94 4,21 1,22 -2,75 -5,17 BIST 100 Turcja 94759,64 0,36 1,59 1,44 -12,46 -17,84 WIG 20 Polska 2232,07 -0,06 -1,12 -1,79 -10,98 -9,31 WIG Polska 57632,29 0,24 0,09 -2,51 -10,99 -9,59 mWIG 40 Polska 4038,65 1,33 2,07 -4,78 -17,67 -16,68

Adam Torchała/PAP Biznes