Zarajczykowie wykupują pozostałe akcje Ursus Busa

Główni akcjonariusze Ursusa, którzy w ostatnich dniach sypali na rynku akcjami spółki, w końcu ruszyli na zakupy. Wykupili należące do AMZ Kutno akcje spółki Ursus Bus.

- Spółka Invest-Mot odkupiła od AMZ Kutno SA 29,26 proc. akcji w spółce Ursus Bus SA, specjalizującej się w produkcji autobusów elektrycznych, trolejbusów oraz tradycyjnych autobusów spalinowych. Transakcja wpisuje się w strategię Grupy Kapitałowej, koncentrującej się między innymi na rozwoju segmentu elektromobilności - czytamy w komunikacie opublikowanym przez należący do Invest-Motu Pol-Mot.

Przez wspomniany Pol-Mot spółka kontroluje również giełdowego Ursusa, w którym posiada 46,6 proc. udziałów. Ursus zajmuje się przede wszystkim produkcją ciągników i maszyn rolniczych, od niedawna aktywnie działa jednak również na rynku autobusów elektrycznych. Projekt był realizowany wspólnie z AMZ Kutno, teraz akcje partnera w Ursus Busie zostały wykupione przez głównego akcjonariusza Ursusa.

- Elektromobilność to jedna z szybciej rozwijających się gałęzi naszej gospodarki, a my chcemy zostać beneficjentem jej dalszego rozwoju, dlatego podjęliśmy decyzję o odkupieniu akcji od firmy AMZ Kutno. Ekologiczna rewolucja dotyka coraz więcej miast. Samorządy decydują się na zakup elektrycznych autobusów, co przynosi korzyści nie tylko gospodarce i branży, ale przede wszystkim społeczeństwu – powiedział Andrzej Zarajczyk, prezes zarządu Pol-Motu. Z kolei Karol Zarajczyk, prezes Ursus SA, dodał, że spółka nie zapomni przy tym o swoim głównym obszarze działalności - ciągnikach.

Inwestorzy pozytywnie zareagowali na roszady w Ursus Busie, akcje spółki drożeją dziś o blisko 4 proc. Warto jednak pamiętać, że to Invest-Mot jest właścicielem Ursusa, a nie na odwrót. Z jednej strony konsolidacja może cieszyć, następuje ona jednak nie wewnątrz grupy Ursusa, a w grupie jego właściciela. Dodatkowo zakup udziałów należących do AMZ poprzedziła spora wyprzedaż akcji Ursusa przez Invest-Mot, która zbiła notowania spółki. Szerzej pisaliśmy o tym tutaj.

- Wszystkim nam zależy na coraz lepszej wycenie akcji Ursusa na giełdzie, chcemy docenić inwestorów, którzy, tak jak wiodący akcjonariusze, wiążą się z Ursusem na dłużej - przekonywał w dzisiejszym komunikacie Andrzej Zarajczyk. Według niego zaangażowanie się w elektromobilność ma w tym pomóc.

Sam Ursus nadal posiada w Ursus Busie 71-proc. pakiet. W zeszłym roku spółka ta wygrała sześć przetargów na dostawę łącznie 100 pojazdów transportu publicznego, z czego zdecydowaną większość stanowiły autobusy elektryczne. Suma zamówień na ten rok przekroczyła 180 mln złotych. Największy przetarg - na dostarczenie 47 w pełni elektrycznych autobusów do Zielonej Góry - opiewał na kwotę 96,5 mln zł. Była to największa tego typu umowa w kraju i jedna z większych w Europie.

Strategia rozwoju grupy Ursus zakłada osiągnięcie pozycji kluczowego producenta ciągników, maszyn rolniczych i innowacyjnych pojazdów elektrycznych w Polsce oraz ekspansję zagraniczną. Eksport odpowiada za około połowę przychodów spółki.

Adam Torchała